Контрразведчики СБУ и прокуратура разоблачили в Полтавской области российского шпиона

Житель Кременчуга поставлял информацию в ФСБ

Фото: СБУ

В Полтавской области военная прокуратура и контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили предателя, который работал в интересах Федеральной службы безопасности России.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на государственной измене разоблачили жителя Кременчуга.

"Установлено, что указанный человек в течение 2016-2019 годов с целью нанесения вреда суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, экономической и информационной безопасности Украины, передавало сведения об общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Украине работникам ФСБ РФ", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что за свои действия мужчина получал денежное вознаграждение от спецслужбы страны-агрессора.

"В ходе обысков у него изъяты предметы преступной деятельности и девять тысяч долларов, а также 4900 российских рублей, полученных преступным путем", – добавили в ГПУ.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по статье "государственная измена", которая предполагает наказание – до 15 лет тюрьмы. Сейчас в суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в СНБО предупредили, что на выборах в парламент-2019 существует угроза внешнего вмешательства с помощью кибератак, однако силовые структуры вместе с Центральной избирательной комиссией обеспечивают бесперебойную работу системы "Выборы" и госреестра избирателей.

Как сообщали новости "Сегодня", в первом туре президентских выборов 31 марта Кибератак на ЦИК не зафиксировали, хотя за несколько месяцев до дня голосования в киберполиции регистрировали массовые атаки на электронную почту чиновников.

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