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Коронавирус пробрался еще на одну украинскую АЭС: подробности

30 апреля, 09:55

Тина Наринецкая

Больных лечат в инфекционном отделении городской больницы

В Николаевской области коронавирусную инфекцию обнаружили у работников Южно-Украинской АЭС. Тут опасный вирус подхватили два человека, рассказал заместитель гендиректора АЭС по кадрам и социальному развитию Вячеслав Губа.

COVID-19 у этих пациентов подтвердили 21 и 23 апреля. Мужчины работали в разных отделах и не пересекались. Сейчас их лечат в инфекционном отделении горбольницы. Что касается состояния здоровья больных, то одному из них уже лучше, а вот второй – находится в состоянии средней тяжести. Оба пациента находятся в зоне риска из-за возраста.

"Был собран штаб предприятия и отработано пути нашего взаимодействия. Какие меры мы будем принимать. Во-первых, нужно будет определить круг контактных лиц. Это делается, почти все уже установлены, мы их всех переводим на дистанционную форму работы. Потом эти списки контактных лиц будут отработаны с эпидемиологической службой и будет определена очередность сбора мазков у этих лиц для ПЦР-тестов. Они будут не менее 14 дней находиться на самоизоляции. Также проводим усиленную дезинфекцию помещений, где эти лица работали. И соответственно проводим разъяснительную работу среди персонала", – отметил Губа.

Видео: Южно-Украинский энергокомплекс, Facebook

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Всего же Южноукраинске коронавирус обнаружили у трех его жителей. Третий пациент тоже находится в инфекционном отделении.

Подобная ситуация сложилась и в Запорожской области – в Энергодаре выявили три случая заражения коронавирусом, два из которых – у работников атомной электростанции.

А тем временем в Украине растет число зараженных коронавирусом. По состоянию на 30 апреля в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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