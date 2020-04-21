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Коронавирус уже в суде: зараженный нарушитель вернулся в Чернигов из Польши

21 апреля, 13:51

Татьяна Власенко

На карантин ушли судья и секретарь судебного заседания

У одного из участников судебного заседания в Чернигове обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении Черниговского районного суда Черниговской области.

"19 апреля 2020 года суд рассматривал дело об избрании меры пресечения человеку, который находился длительное время в розыске и был задержан работниками полиции после возвращения на территорию Украины из Республики Польша. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста", – рассказали в пресс-центре Судебной власти Украины.

В свою очередь представители Национальной полиции 20 апреля сообщили руководству суда, что у подозреваемого был обнаружен COVID-19.

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"Все работники Нацполиции, контактировавших с подозреваемым, находятся на самоизоляции. Судья и секретарь судебного заседания приняли решение самоизолироваться. В помещении суда проводятся мероприятия по дезинфекции", – сообщает Судебная власть Украины.

В суде проводят дезинфекцию. Фото: Судебная власть Украины

Посетителей и участников судебных заседаний просят учесть указанные обстоятельства и воздержаться от визита в суд 21 апреля. Уже с 22 апреля Черниговский районный суд будет работать в обычном режиме.

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Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев инфицирования COVID-19. Из них в Черниговской области – 13.

Примечательно, что коронавирус в Украине поражает не только пожилых. Так, в Черновицкой области, где ранее коронавирус нашли у двух новорожденных, на Пасху с подозрением на эту инфекцию умер 19-летний местный житель.

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О том, как украинцы делают добрые дела на карантине – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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