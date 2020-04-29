Коронавирус в Хмельницкую АЭС "принесла" жена священника: подробности

В Хмельницкой области, в которой коронавирус обнаружили у монахинь, одним из очагов вспышки COVID-19 стала Хмельницкая атомная электростанция в Нетешине. Как туда попала инфекция, рассказал мэр города Александр Супрунюк, сообщает ye.ua.

Сейчас в городе инфекцию подтвердили у восьми человек. Первые два случая в Нетешине подтвердили 25 апреля, и одна из зараженных оказалась работницей АЭС.

"Проблемно то, что она имела доступ к местам общего пользования, где работает именно оперативный персонал. Уже отобраны 119 образцов контактных лиц на исследование. Это 75 работников атомной электростанции, 24 врача и 17 контактных лица", – сообщил мэр.

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Еще шесть больных в городе обнаружили 28 апреля, и одной из них оказалась жена священника.

"В воскресенье мы отправили образцы тех контактных, которые обнаружили в субботу. Среди них трое подтвердились: священник, диакон и врач, которые тесно контактировали после пасхальных обрядов. Также в трех членов семьи священника подтвердили COVID-19. К сожалению, жена священника, в которой подтвердили коронавирусную инфекцию, работает на Хмельницкой АЭС. Сейчас по всем этим людям определяем контактных лиц, а это большой объем работы", – отметил Супрунюк.

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Теперь, словам мэра, в городе на коронавирус придется проверить более тысячи контактных. Супрунюк уже обратился к людям, которые были на богослужении и призвал их обратиться к своим семейным врачам. Также он добавил, что среди инфицированных могут быть дети.

Отметим, что на данный момент в Хмельницкой области коронавирус подтвердили у 81 человека. 18 больных в регионе уже удалось вылечить.

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Напомним, что жительнице Нетешина грозит штраф за распространение ложной информации о коронавирусе.

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