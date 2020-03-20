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Коронавирус в Полтавской области: на изоляцию отправили около 500 человек

20 марта, 15:11

Тина Наринецкая

С каждым днем количество потенциально зараженных в регионе растет

В Полтавской области продолжает расти число людей, которые отправились на самоизоляцию из-за нового коронавируса – теперь их уже больше 500. Об этом рассказал директор областного Департамента здравоохранения Виктор Лысак, сообщает "Новинар Полтавщини".

По его словам, ежедневно в область из-за рубежа прибывают поезда, самолеты и автобусы с украинцами, и они вынуждены самоизолироваться.

"Когда человек приезжает из другой страны, то она знает о требованиях к самоизоляции, что надо делать, и сам контролирует этот процесс. Мы только собираем информацию и работаем с Нацполицией. Например, вчера нам сообщили, что едут люди, которые были во Франции и уже пересекли границу. Был список телефонов, с ними связались, они согласились, что будут делать и готовы ехать на самоизоляцию", – отметил Лысак.

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Также он добавил, что консультироваться с семейными врачами изолированным лучше только в случае необходимости.

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Ранее мы писали, что в Полтавской области, чтобы избежать возможного распространения коронавируса,в самоизоляции находился 291 человек.

Кроме того, недавно врачи рассказали, когда в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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