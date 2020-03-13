Коронавирус в Радомышле: в Минздраве сообщили о состоянии пациентки

Медики поставили женщине диагноз "пневмония" и подключили к аппарату ИВЛ

В Житомирской области, где ранее у женщины из Радомышля диагностировали коронавирус, рассказали о состоянии пациентки.

Как сообщили на Telegram-канале "Коронавирус_Инфо", у 71-летней женщины диагностировали воспаление легких.

"У изолированной пациентки диагностирована пневмония, утром начал падать уровень кислорода в крови. Врачами принято решение подключить ее к аппарату искусственного дыхания", – говорится в сообщении.

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В Минздраве добавили, что пациентка находится в стабильном состоянии, а в Радомышль были направлены специалисты – инфекционист, анестезиолог, пульмонолог.

"Под присмотром врачей находятся близкие родственники инфицированной женщины, с которыми она проживала, и люди, с которыми она контактировала. Определение и работа с контактными лицами продолжается", – заверили медики.

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Врачи отметили, что группой риска для заражения коронавирусом являются люди преклонного возраста и люди с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом – они склонны к развитию тяжелых заболеваний.

Ранее мы писали, что в Радомышле из-за угрозы распространения коронавируса установят блокпосты для контроля въезда и выезда людей.

Напомним, что в Радомышле уже ввели чрезвычайное положение.

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