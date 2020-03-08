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Коронавирус в Украине: в Житомире госпитализировали еще одну "подозреваемую"

8 марта, 23:57

Елена Вус

Сейчас состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет

В Житомирскую городскую больницу №1 из города Овруч доставили женщину с температурой, которая заметила у себя признаки гриппа и самостоятельно обратилась к врачам.

Об этом сообщили в Житомирской областной государственной администрации.

Женщина еще в январе вернулась из Италии.

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"Она сама позвонила к врачам, они и отвезли пациентку в Житомирскую городскую больницу № 1, которая определена госпитальной базой. Там ей провели вирусологические анализы. Чтобы снять подозрение инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают", – добавили в ОГА.

В ведомстве уточнили, что сейчас состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет.

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В отношении людей, с которыми женщина контактировала, информации нет. Пока что диагноз у женщины не подтвержден и он будет установлен в ближайшее время.

Напомним, что единственный случай COVID-19 обнаружили в Черновцах. Мужчина заболел в Италии, по которой с 21 по 26 февраля путешествовал с женой. Состояние больного медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы относительно коронавируса COVID-19 в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Житомир женщина Украина госпитализация коронавирус подозрение

Источник: УНИАН

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