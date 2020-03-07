Коронавирус в Украине: в Минздраве отчитались о проверках "подозреваемых"

За сутки в лабораторию поступили анализы 20 человек, у которых подозревали коронавирус

В специальной лаборатории Центра общественного здоровья по состоянию на 7 марта поступили на исследование материалы 20 человек, у которых подозревали инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщили на Telegram-канале Министерства здравоохранения "Коронавирус-инфо".

В вирусологической референс-лаборатории по состоянию на утро 7 марта находятся на исследовании 20 образцов материалов: шесть, отобранных от лиц с подозрением на COVID-19, и 14, взятых у тех, кто контактировал с "подозреваемым".

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"Исследование 16 образцов закончено, они отрицательные. COVID-19 не выявлен. Исследование еще четырех образцов продолжаются", – говорится в сообщении.

На протяжении 6 марта поступило четыре сообщения о подозрениях на наличие вируса в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

Кроме того, в Минздраве отметили, что с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 37 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, что единственный случай COVID-19 обнаружили в Черновцах. Мужчина заболел в Италии, по которой с 21 по 26 февраля путешествовал с женой. Состояние больного медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения заявил, что пока нельзя утверждать, что летом коронавирус перестанет распространяться.

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