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"Коронавируса нет": дочь умершей знахарки из Конотопа сделала громкое заявление

3 апреля, 10:41

Тина Наринецкая

Женщина опубликовала справку своей матери

Дочь умершей знахарки из Конотопа Сумской области заявила, что у ее матери коронавирусную инфекцию не подтвердили. Об этом Алена Приходько написала в своем Facebook и опубликовала справку матери из областного лабораторного центра МЗ Украины.

В документе говорится, что результаты исследования COVID-19 у женщины не подтвердили.

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"Не могли молчать, потому что душа болит за дорогого человека – нашу маму, с которой не позволили попрощаться, проводить в последний ее путь, так, как она того заслужила за годы своей жизни. Потому больно, когда во время тяжелой потери из-за пустых обвинений вместо поддержки ты подпадаешь под общее травли, когда знакомые отворачиваются, когда вместо слов сочувствия слышишь обвинения", – рассказала Алена.

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Женщина отметила, что в трудное время люди должны быть поддержкой друг другу.

Напомним, 25 марта в Конотопе умерла женщина с подозрением на коронавирус. Она была местной знахаркой и принимала "пациентов". По словам чиновников, женщина пыталась лечиться дома самостоятельно, но ее состояние только ухудшилось.

Также сообщалось, что карантин в Украине может длиться от нескольких до восьми месяцев. Как украинцев наказывают за его нарушение – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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