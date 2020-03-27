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Умершая от коронавируса в Конотопе была знахаркой: с кем она контактировала

27 марта, 09:37

Тина Наринецкая

Женщина контактировала с 50 людьми

Женщина, которая умерла от коронавируса в Конотопе Сумской области, была местной знахаркой и принимала "пациентов". Она контактировала с 50 людьми, рассказал во время брифинга директор областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Владимир Збаражский.

По словам чиновника, женщина пыталась лечиться дома самостоятельно, но ее состояние ухудшилось.

"К сожалению, за 2 часа, когда машина находилась еще в пути из Конотопа, эта женщина умерла. Сейчас эпидемиологи ищут ее контактных лиц. Проводятся обходы в селе и опрашиваются медработники, которые там общались. Контактных, скажу, очень много. Сейчас нам передали материалы на обследование на 50 человек", - рассказал Збаражский.

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Он добавил, что лабораторно СOVID-19 у умершей пока что не подтвердили.

"Мы повторно начали наше исследование материалов от этой больной, которое даст нам 100-процентную информацию, болела ли она коронавирусом. В зависимости от результата проводиться другие мероприятия, или их можно будет остановить", - отметил чиновник.

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Как сообщает издание "Ваш шанс", внук умершей женщины – фельдшер на "скорой". Его уже проверили на COVID-19, но экспресс-тесты показали негативный результат. Также у него взяли анализы и отправили их в лабораторию.

Также мы сообщали, что женщина, у которой впервые в Сумах подтвердили коронавирус, работает в налоговой инспекции. После возвращения из Чехии она еще якобы выходила на работу.

Отметим, что на данный момент в Украине официально подтвердили 196 случаев заражения COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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женщина контакты знахарь конотоп коронавирус сумская область

Источник: УНИАН

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