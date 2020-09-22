Лесной пожар в Херсонской области тушили с воздуха (видео)

С огнем боролись более сотни спасателей

В Голопристанском районе Херсонской области продолжается ликвидация лесного пожара, который распространился на 20 гектаров. Сейчас открытого огня уже нет.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на 7 часов утра 22 сентября там наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и остатков древесины.

К тушению пожара привлекались 104 человека и 32 единицы техники, в том числе два самолета АН-32П, два пожарных танка и вертолет ВСУ с водосливным устройством.

Видео: dsns.gov.ua

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Ранее мы сообщали, что масштабный пожар на свалке в Киеве перебросился на торфяники. Огонь охватил 2000 "квадратов". В связи с этим в некоторых районах города наблюдался смог.

Также напомним, в Николаевской области произошел крупный пожар в заповеднике. Для мониторинга ситуации использовали квадрокоптер.

Кроме того, 2 сентября в Харьковской области пламя охватило лес между поселками Клугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе. К борьбе с огнем привлекли авиацию, а также спасателей и технику из Харькова и Чугуева.

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