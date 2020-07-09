Лисицы ведут себя как хозяева: хищники "терроризируют" город в Черкасской области

В Черкасской области жители города Камянка жалуются на обилие наглых лисиц, которые "терроризируют" населенный пункт.
Как сообщили на официальном сайте мэрии города, люди обращаются к чиновникам с заявлениями об исчезновении домашней птицы и появлении диких животных прямо на улицах.
"В некоторых районах города люди боятся выходить на улицу с детьми и просят, чтобы были приняты определенные меры. Лисицы вообще обнаглели – среди белого дня ведут себя в городе как хозяева", - заявили в городском совете.
По данным чиновников, было принято решение провести специальное совещание по этому поводу.
"Вопрос решается. Знаю, что в одном из случаев лисица была обезврежена с помощью снотворного и вывезена за пределы населенного пункта", – прокомментировал ситуации сайту "Сегодня" мэр Камянки Владимир Тирон.
По мнению градоначальника, проблема с лисами может быть связана с карантином.
"Было затишье, поэтому дикие животные пришли в город", – предположил он.
Мэрия уже обратилась в районное управление Общества охотников и рыболовов, а также в Министерство экологии с просьбой помочь в решении этой проблемы.
Отметим, что ранее в Полтавской области дикие лисицы устроили "охоту" на местных жителей: они покусали двух человек – "жертвами" оказались ребенок и взрослый мужчина. Среди местных жителей началась паника, ведь звери могли болеть бешенством.
Напомним, ранее в Запорожской области жительница Гуляйполя оказалась в больнице после нападения агрессивного кота – врачи в профилактических целях прописали ей курс прививок от бешенства.
А в Харьковской области в начале года от укусов бешеных животных пострадали почти 100 человек. Стоит добавить, что перед этим в селе Циркуны Харьковской области бездомный кот, больной бешенством, искусал трех человек. К счастью, все пострадавшие вовремя обратились к врачам. Покусанным людям сделали прививки от бешенства, а специалисты провели дезинфекцию животных, контактировавших с больной кошкой, и сделали им прививки.
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