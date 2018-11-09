В Полтавской области лисы устроили "охоту" на людей

В Полтавской области лисицы устроили сразу два нападения на людей. Жертвами стали ребенок и взрослый мужчина. Среди местных жителей началась паника, ведь звери могли болеть бешенством. Покусанным до сих пор колют специальные медикаменты, но на лис никто так и не открывал охоты.

"Шли в конец огорода, и она слева увидела нас и напала. – Вы сразу поняли, что это лиса? – Да. А как она на вас напала? – Прыгала, а мы убегали", – рассказала ученица второго класса о нападении.

По словам пострадавшей, девочки забежали во двор, а лиса бросилась за ними.

"Как завизжали, как закричали. Она: Маринку укусила лисица. Глянула, а она около машины стоит", – рассказала жительница Белоченковки Валентина Никитенко.

Девочки забежали в дом, а лису со двора прогнали собаки. Как выяснилось, поскольку подружка бежала быстрее, зверь покусал только Марину.

"Вот здесь, и здесь, и здесь. – Много раз кусала? – Да", – говорит девочка.

Родители ребенка опасались, что лиса – бешеная, а потому немедленно отправились в больницу.

"Мы бегом, почти не переодеваясь, собрали ее, и бегом поехали. Приехали туда, там сразу оказали квалифицированную помощь, быстро промыли под проточной водой, и мылом минут 20 мыли, потом пришел врач, нашли вакцину", – рассказал Валентин Ена, отец Марины.

В тот же день лиса напала и на другого жителя Белоченковки – прямо в своем дворе жертвой оказался 40-летний мужчина, который ремонтировал машину.

К такой наглости диких зверей здесь даже привыкли: говорят, часто видят лисиц, но чтобы те нападали – впервые.

"Лисицы заходят в село, видели? – Каждый вечер, как домой еду. – Страшно? – Конечно, что страшно. Кругом посадки, леса, никто их не гоняет, потому их много, и приходят прямо во дворы. Нужно с ними как-то бороться, а как. Раньше же колхозы были, а сейчас же нет нигде ничего, кто их будет травить", – говорят жители села.

Местные власти признают, что ничем помочь не могут.

"На территории населенного пункта стрельба запрещена. Из любых видов оружия, только за границами. Отстрел, я бы сказал, что это был бы самый оптимальный вариант. Ну никто не пойдет в границах населенного пункта стрелять", – объяснил и.о. старосты Белоченковского сельского совета Сергей Никитенко.

В свою очередь, специалисты утверждают, что проблема не том, что лисиц стало больше, а в том, что они не боятся идти к домам.

В естественной среде лисы питаются, в основном, мелкими грызунами, но из-за деятельности аграриев, которые используют гербициды на полях. Количество тех же мышей стало значительно меньшим, и в поисках пропитания лисы идут к человеческому жилью.

Обычно, на людей звери не нападают, однако те, кто болен бешенством, ведут себя неадекватно.

"Со 100% уверенностью нельзя сказать, что она была бешеной. Подозрение есть, но эта лиса могла быть и полудомашней, и если та девочка убегала, то, как у любого хищника, так же и у лисы, действует инстинкт преследования, и, конечно, она могла укусить", – объяснил Владимир Кизь, специалист "Гадячского лесхоза".

Больна ли была лиса или нет, до сих пор неизвестно, потому на всякий случай Марина еще несколько недель будет ездить в райцентр на прививку от бешенства.

Напомним, ранее в Запорожской области жительница Гуляйполя оказалась в больнице после нападения агрессивного кота – врачи в профилактических целях прописали ей курс прививок от бешенства.

А в Харьковской области в начале года от укусов бешеных животных пострадали почти 100 человек. Стоит добавить, что перед этим в селе Циркуны Харьковской области бездомный кот, больной бешенством, искусал трех человек. К счастью, все пострадавшие вовремя обратились к врачам. Покусанным людям сделали прививки от бешенства, а специалисты провели дезинфекцию животных, контактировавших с больной кошкой, и сделали им прививки.