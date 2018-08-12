Маленькая компенсация и отсутствие решения проблемы: последствия ливней в Чернигове

После мощных ливней в Чернигове, которые затопили грязной водой сотни домов и нанесли убытки на сотни тысяч гривен, пострадавшим выплатили по 5 тысяч.

Небольшая компенсация за уничтоженную технику, одежду, мебель и жилье, в котором больше невозможно жить, закончилась у потерпевших довольно быстро. Кто-то потратил ее на покупку новой техники, а кто-то на экспертизу дома, чтобы потом на ее основании требовать адекватную сумму возмещения за понесенные убытки.

К ремонту домов жители приступить не могут – под фасадами все еще находится вода.

Коммунальщики до сих пор не установили и не устранили причины проблемы. Сами жители уверены, что причиной затопления является труба, собранная из частей разного диаметра. Поток с мусором и грязью, который идет через более широкую ее часть, застревает в узкой, после чего вода попадает обратно в дома.

По информации пострадавших, проблема появилась после строительства вблизи домов гаражей.

"Здесь вот этого отстойника не было, а просто был канал, я бы сказала – такая небольшая речушка, когда вода из нашего района выходила и спокойно шла между домами, между дачами и выходила в Стрижень. Но потом появились гаражи", – рассказала одна из пострадавших Светлана Немова.

Законностью строительства заинтересовались в мэрии.

"Возбуждено уголовное дело по поводу замены этой трубы на 29-м автокооперативе, где самовольно заменена труба. В два раза было уменьшено сечение трубы. Вода возвращается обратно и получается подтопление", – отметил заместитель Черниговского городского головы Андрей Черненко.

Кроме того, после сильнейших ливней местные проверили состояние труб канализации – увиденное их шокировало. Сливная труба, которая во время непогоды должна выводить дождевую воду из целого микрорайона в местную реку Стрижень, забита мусором, землей и песком.

А ранее коммунальная катастрофа произошла в Прилуках. В одном из крупнейших городов Черниговской области, после прорыва канализации местные жители остались без подачи воды, а некоторые дома были затоплены нечистотами