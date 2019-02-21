Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Мангер готов свидетельствовать полиции и ГБР – адвокат

Сегодня, 01:02

Адвокат надеется, что дело Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook
Мангер готов свидетельствовать полиции и ГБР – адвокат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/133/292/5c613329270a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/133/292/5c613329270a4.jpg Другие регионы Адвокат надеется, что дело Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов свидетельствовать Национальной полиции и Государственному бюро расследований (ГБР), сообщил адвокат Александр Шадрин, передает "Громадське".

По словам адвоката, Мангер 15 и 20 февраля действительно дважды отказался свидетельствовать конкретному следователю Службы безопасности.

Причиной отказа свидетельствовать именно СБУ Шадрин назвал то, что в службе работает генерал Данил Доценко, которого Мангер на судебном заседании 13 февраля обвинил в организации нападения на Гандзюк. В СБУ обвинения Доценко в организации нападения назвали "абсурдом".

"Когда человек (Мангер – ред.) Прямо указывает на должностное лицо СБУ и сама Служба безопасности (проводит допрос – ред.), то опять есть риск, что показания будут искажены", - отметил Шадрин.

Также он надеется, что дело Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР.

Напомним, недавно  главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать бизнес-интересам.

Как заявлял Луценко, именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег СБУ, убийство, подозреваемый, Гандзюк, мангер

Вы сейчас просматриваете новость " Мангер готов свидетельствовать полиции и ГБР – адвокат". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство Гандзюк: Мангер снова отказался дать показания

Вчера, 18:50

По информации СБУ, такая позиция свидетельствует о нежелании помогать следствию

Дело Гандзюк: Генпрокуратура обжаловала решение суда по Мангеру

19 февраля, 18:50

Генпрокуратурой подана апелляция на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета

Мангеру не одели электронный браслет – адвокат

19 февраля, 16:47

Мангер только сдал свой загранпаспорт

Мангер вышел из СИЗО

15 февраля, 20:06

Адвокат председателя Херсонского облсовета внес залог в 2,5 млн грн

Убийство Гандзюк: за Мангера внесли залог

15 февраля, 15:41

О том, что необходимая сумма уже перечислена, сообщил адвокат Дмитрий Ильченко

Мангеру назначили залог: появилась реакция Генпрокуратуры

15 февраля, 12:53

Государственное обвинение подаст апелляцию на решение суда по предполагаемому заказчику убийства Кати Гандзюк

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

Соловьева публично унизили за угрозы Украине

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

В Украине начинают снос "хрущевок"

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

Украине предложили решение по Азовскому морю

В институте, где проектировали Керченский мост, произошло ЧП

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Анджелина Джоли в истерике: актрису покидают двое ее детей

Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 