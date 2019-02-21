Мангер готов свидетельствовать полиции и ГБР – адвокат
Адвокат надеется, что дело Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР
Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов свидетельствовать Национальной полиции и Государственному бюро расследований (ГБР), сообщил адвокат Александр Шадрин, передает "Громадське".
По словам адвоката, Мангер 15 и 20 февраля действительно дважды отказался свидетельствовать конкретному следователю Службы безопасности.
Причиной отказа свидетельствовать именно СБУ Шадрин назвал то, что в службе работает генерал Данил Доценко, которого Мангер на судебном заседании 13 февраля обвинил в организации нападения на Гандзюк. В СБУ обвинения Доценко в организации нападения назвали "абсурдом".
"Когда человек (Мангер – ред.) Прямо указывает на должностное лицо СБУ и сама Служба безопасности (проводит допрос – ред.), то опять есть риск, что показания будут искажены", - отметил Шадрин.
Также он надеется, что дело Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР.
Напомним, недавно главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать бизнес-интересам.
Как заявлял Луценко, именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.
В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.
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