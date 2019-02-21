Мангер готов свидетельствовать полиции и ГБР – адвокат

Адвокат надеется, что дело Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР

Владислав Мангер. Фото: Facebook

Мангер готов свидетельствовать полиции и ГБР – адвокат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/133/292/5c613329270a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/133/292/5c613329270a4.jpg 2019-02-21T01:02:00+02:00 Другие регионы Адвокат надеется, что дело Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов свидетельствовать Национальной полиции и Государственному бюро расследований (ГБР), сообщил адвокат Александр Шадрин, передает "Громадське".

По словам адвоката, Мангер 15 и 20 февраля действительно дважды отказался свидетельствовать конкретному следователю Службы безопасности.

Причиной отказа свидетельствовать именно СБУ Шадрин назвал то, что в службе работает генерал Данил Доценко, которого Мангер на судебном заседании 13 февраля обвинил в организации нападения на Гандзюк. В СБУ обвинения Доценко в организации нападения назвали "абсурдом".

"Когда человек (Мангер – ред.) Прямо указывает на должностное лицо СБУ и сама Служба безопасности (проводит допрос – ред.), то опять есть риск, что показания будут искажены", - отметил Шадрин.

Также он надеется, что дело Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР.

Напомним, недавно главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать бизнес-интересам.

Как заявлял Луценко, именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

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