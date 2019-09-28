Масштабное ДТП под Жашковом: один из пострадавших умер в больнице

После аварии в больнице оказались 11 человек, один из них умер

Фото: ГУ ГСЧС в Черскасской области

После ДТП на трассе Киев – Одесса под Жашковом, где утром 28 сентября столкнулись маршрутный автобус и грузовик, один из пострадавших от полученных травм умер в больнице

"Пострадавших сначала было 5, а потом их действительно зафиксировали 11. Один человек скончался в больнице. Уголовное производство еще не открыли, в процессе", – сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции в Черкасской области.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Далее виновника ДТП протащило вперед, и он въехал еще в одну машину на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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