Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Масштабное ДТП под Жашковом: один из пострадавших умер в больнице

28 сентября, 17:47

После аварии в больнице оказались 11 человек, один из них умер

Фото: ГУ ГСЧС в Черскасской области

Фото: ГУ ГСЧС в Черскасской области

После ДТП на трассе Киев – Одесса под Жашковом, где утром 28 сентября столкнулись маршрутный автобус и грузовик, один из пострадавших от полученных травм умер в больнице

"Пострадавших сначала было 5, а потом их действительно зафиксировали 11. Один человек скончался в больнице. Уголовное производство еще не открыли, в процессе", – сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции в Черкасской области.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Далее виновника ДТП протащило вперед, и он въехал еще в одну машину на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП маршрутка грузовик Киев - Одесса Жашков

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тройное убийство в Николаеве: у подозреваемого найден крупный арсенал
Тройное убийство в Николаеве: у подозреваемого найден крупный арсеналДругие регионы
В Винницкой области в военной части погиб солдат
В Винницкой области в военной части погиб солдатДругие регионы
В Житомирской области в страшном ДТП погибли девять человек, много пострадавших
В Житомирской области в страшном ДТП погибли девять человек, много пострадавшихДругие регионы
В Николаеве девушка устроила на дороге
В Николаеве девушка устроила на дороге "шоу одного актера"Другие регионы
В Черкасской области жестоко убили двоих мужчин: подозреваемые находятся под стражей
В Черкасской области жестоко убили двоих мужчин: подозреваемые находятся под стражейДругие регионы
В Полтаве из-за легкомысленной матери едва не погиб младенец
В Полтаве из-за легкомысленной матери едва не погиб младенецДругие регионы

Новости партнеров

Loading...