Массовая резня в кафе в Житомирской области: подозреваемого поймали в Киеве

В результате поножовщины умер мужчина, еще восемь – получили ранения

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве одного человека и ранении еще восьми. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Житомирской области.

Подозреваемого поймали ночью 2 июля в одном из спальных микрорайонов столицы. Сейчас с 40-летним мужчиной работают следователи.

Напомним, эта поножовщина произошла 21 июня в кафе в поселке Иршанск Хорошевского района. Тогда конфликт между отдыхающими закончился резней – пострадали девять человек. Один из них, 28-летний местный житель, умер.

В тот вечер подозреваемый сбежал. Чтобы поймать его, копы сначала нашли автомобиль мужчины и провели ряд обысков.

"Были привлечены дополнительные силы и средства полиции, в частности местность, в том числе лесные массивы, вокруг Иршанска была тщательно проверена и отработана", – рассказали в полиции.

Выяснилось, что мужчина несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а потом попутным транспортом добрался до столицы.

"По нашей информации, мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", – рассказал начальник полиции области Юрий Олейник.

Сейчас мужчине объявили о подозрении по двум статьям: "умышленное убийство" и "хулиганство". Теперь ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

Отметим, что задержанного ранее привлекали к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Также отметим, что недавно Житомирскую область потрясло массовое убийство в селе Попельня, где мужчина расстрелял из карабина семь человек.

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