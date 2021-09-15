Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

Массовое отравление в школе Хмельницкого. В инфекционке остаются двое детей

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
15 сентября, 09:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стали известны результаты лабораторных исследований биоматериалов работников пищеблока и больных
Всего пострадало 85 детей. Фото: из открытых источников
Всего пострадало 85 детей. Фото: из открытых источников

В инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция остаются двое детей, ранее отравившихся в пищеблоке учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Реклама

"По состоянию на 7:00 15 сентября в инфекционной больнице г. Хмельницкий остаются госпитализированными 2 детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября с подозрением ротавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

В информации отмечается, что по результатам лабораторных исследований биоматериалов работников пищеблока и больных выделен золотистый стафилококк.

Читайте также:

Реклама

Отравление в школе Хмельницкого: Минобразования проверит все учебные заведения области

Что известно

  • В одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой.
  • По состоянию на 17:00 9 сентября 2021 года было известно о 85 отравившихся (из них 84 –дети), в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек (в том числе 1 взрослый).
  • 11 сентября количество пострадавших увеличилось до 92 человек.
  • В подразделения полиции обратились 39 родителей. На данный момент следователи устанавливают состояние здоровья других детей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.
  • Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.
  • У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней.

Ранее мы сообщали, что в летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети.

Также напомним, в детсаду в Одесской области массово отравились дети, трое попали в больницу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

15 сентября 1991. В Киеве состоялось всеукраинское народное вече на Софийской площади в поддержку Акта провозглашения независимости Украины...

Погрузиться в тот день
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.64

Евро (€)

31.46

Российский рубль (₽)

0.37

Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
COVID-19 в Украине
4 640 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Как укрепить здоровье ребенка осенью
Спроси у доктора
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Новое "голое" платье. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Идея для отпуска в Украине
Куда отправиться в путешествие на авто
Топ-4 направления
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять