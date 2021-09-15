Массовое отравление в школе Хмельницкого. В инфекционке остаются двое детей

Стали известны результаты лабораторных исследований биоматериалов работников пищеблока и больных

Всего пострадало 85 детей. Фото: из открытых источников

В инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция остаются двое детей, ранее отравившихся в пищеблоке учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"По состоянию на 7:00 15 сентября в инфекционной больнице г. Хмельницкий остаются госпитализированными 2 детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября с подозрением ротавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

В информации отмечается, что по результатам лабораторных исследований биоматериалов работников пищеблока и больных выделен золотистый стафилококк.

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Что известно

В одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой.

По состоянию на 17:00 9 сентября 2021 года было известно о 85 отравившихся (из них 84 –дети), в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек (в том числе 1 взрослый).

11 сентября количество пострадавших увеличилось до 92 человек.

В подразделения полиции обратились 39 родителей. На данный момент следователи устанавливают состояние здоровья других детей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней.

Ранее мы сообщали, что в летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети.

Также напомним, в детсаду в Одесской области массово отравились дети, трое попали в больницу.