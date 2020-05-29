На пруд к стрелку компания ездила не первый год

Компания, которую расстреляли в Новоселице Житомирской области, брала с собой на рыбалку только законное охотничье оружие. Об этом рассказал единственный выживший в этой бойне мужчина, ветеран батальона имени Кульчицкого Вадим Федюнин, сообщает "Цензор.Нет".

"Все у нас было с собой, и удочки, и спиннинг, все это на месте осталось. Оружие брали не все, но мы военные люди, мы берем с собой законное охотничье оружие, ничего удивительного в этом не вижу. Оружие оставалось в машинах в чехлах, мы его не доставали. Его достали уже после убийства ребят", – сообщил мужчина.

Федюнин отметил, что компания на пруд к Анатолию Захаренко ездила не первый год и раньше никаких проблем не возникало.

"Все мы – добровольцы, участники войны, в том числе действующие военнослужащие. Все это были мои близкие… Друзья вернулись с ротации, и мы решили поехать на рыбалку. Мы ездили на ставок к Толе не первый год, очень хорошо его знали, я там был раз пятнадцать, наверное, каждый раз он нас встречал, мы сидели и отмечали вместе. Я прочел в интернете про то, что нам там приписывают вымогательство, ну, это бред. У Захаренко постоянно компании атошников были, и мы регулярно приезжали", – рассказал он.

Напомним, в ночь на 22 мая у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Расстрелу предшествовал конфликт. По словам жены подозреваемого, ссора произошла после распития спиртного.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый уже нападал на людей.

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