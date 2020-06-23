Массовое убийство в Новоселице: стали известны результаты психиатрической экспертизы стрелка

Эксперты признали вменяемым мужчину, которого подозревают в расстреле семерых человек в Житомирской области. Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.

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"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства было назначено судебную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера", – рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Сейчас, по его словам, следователи работают над несколькими версиями случившегося и пытаются выяснить объективные причины конфликта. Сам же подозреваемый сейчас находится под стражей.

Всего для расследования трагедии назначили около двух сотен экспертиз. На данный момент следователи получили результаты по двум десяткам из них.

Напомним, в ночь на 22 мая близ села Новоселица Житомирской области произошла трагедия – были расстреляны семеро человек, в том числе и несколько спящих. Все они были приятелями стрелка, к которому приехали отдохнуть и вместе порыбачить.

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Ранее мы сообщали, что подозреваемый уже нападал на людей.

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