Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

Массовый мор рыбы в Херсонской области: названа сумма убытков

6 ноября, 21:37

Ущерб от гибели рыбы составил полмиллиарда гривен

Реклама

Убытки от массового мора рыбы в Днепро-Бугском лимане в Херсонской области составили более полумиллиарда гривен. Также стали известны первые результаты работы экспертов – как сообщили специалисты, в воде превышена допустимая концентрация аммиака в 800 раз.

Также в пробах нашли много сероводорода, но именно аммиак стал причиной массового мора рыбы, убеждены специалисты. Как именно это вещество попало в воду – установят уже следователи.

"Учитывая сочетание этих факторов, низкий уровень кислорода, высокую концентрацию аммиака, повышение аммиака, высокий уровень цветения воды – это все синергично сработало на ускорение и усиление действий веществ на рыбу", – объяснил кандидат биологических наук Павел Кутищев.

"Это может быть выброс пестицидов, в виде, в том числе, диверсии. Открыто уголовное производство, ведет полиция. Может это быть вызвано природными явлениями, увеличением показателей температуры в нашей области, или это может быть вызвано работой карьера", – предположил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Ранее мы сообщали, что в горных реках Буковины восстанавливают популяцию королевской рыбы.

Также мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ущерб рыба Херсонская область мор рыбы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедии
Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедииДругие регионы
Не дошел до финиша: в Сумской области подросток пропал во время спортивных соревнований
Не дошел до финиша: в Сумской области подросток пропал во время спортивных соревнованийДругие регионы
Скандал в винницком интернате: голых пациентов на ночь сгоняли в
Скандал в винницком интернате: голых пациентов на ночь сгоняли в "туалетную" комнатуДругие регионы
В Винницкой области пациентов психиатрического интерната держали голыми в запертой комнате: видео
В Винницкой области пациентов психиатрического интерната держали голыми в запертой комнате: видеоДругие регионы
В Николаевской области спецназ задержал членов вооруженной группировки: фото и видео
В Николаевской области спецназ задержал членов вооруженной группировки: фото и видеоДругие регионы
В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночник
В Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночникДругие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...