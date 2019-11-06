Массовый мор рыбы в Херсонской области: названа сумма убытков

Реклама

Убытки от массового мора рыбы в Днепро-Бугском лимане в Херсонской области составили более полумиллиарда гривен. Также стали известны первые результаты работы экспертов – как сообщили специалисты, в воде превышена допустимая концентрация аммиака в 800 раз.

Также в пробах нашли много сероводорода, но именно аммиак стал причиной массового мора рыбы, убеждены специалисты. Как именно это вещество попало в воду – установят уже следователи.

"Учитывая сочетание этих факторов, низкий уровень кислорода, высокую концентрацию аммиака, повышение аммиака, высокий уровень цветения воды – это все синергично сработало на ускорение и усиление действий веществ на рыбу", – объяснил кандидат биологических наук Павел Кутищев.

"Это может быть выброс пестицидов, в виде, в том числе, диверсии. Открыто уголовное производство, ведет полиция. Может это быть вызвано природными явлениями, увеличением показателей температуры в нашей области, или это может быть вызвано работой карьера", – предположил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Ранее мы сообщали, что в горных реках Буковины восстанавливают популяцию королевской рыбы.

Также мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама