Массовый расстрел в Житомирской области: брат подозреваемого рассказал новые подробности

У села Новоселица Житомирской области сегодня ночью, 22 мая, произошла стрельба, в которой погибли семь человек. Свою версию жуткого события рассказал брат стрелка Виктор, сообщает Telegram-канал Pavlovsky NEWS.

По словам мужчины, незадолго до случившегося подозреваемый жаловался на вымогательство со стороны местной полиции. Он уверял, мол у него требовали деньги и рыбу за аренду ставка. Виктор отметил, что вчера местного начальника райотдела задержало за взятку ГБР, а уже вечером к его брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".

Мужчина отметил, что сначала мужчины действительно выпивали, но потом гости "наехали" на его брата, и тот открыл огонь. Кроме того, по словам Виктора, сам подозреваемый получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия – автомат, карабин и пистолет. Мужчина не верит, что к его брату шли с мирными намерениями.

Кроме того, журналист "Сегодня" поговорил с женой стрелка. По ее словам, стрельба произошла из-за ссоры между мужчинами и вспыльчивости ее мужа.

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – прокомментировала ситуацию Ольга.

Все подробности трагедии читайте в материале сайта "Сегодня": "Кровавая рыбалка в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице".

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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