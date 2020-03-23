"Меня пытаются сделать изгоем": зараженный коронавирусом житомирянин рассказал о поездке в Австрию

По словам мужчины, за границу он ездил с товарищем и его сыном

Житель Житомира, у которого обнаружили коронавирус, рассказал, как он ездил в Австрию и что происходило после возвращения. Об этом Вадим сообщил на своей странице в Facebook.

"Цель этого видео – рассказать вам правду от первого лица: как все происходило, как произошло мое заражение и что было потом. Итак, в двух словах. С 1 по 14 марта я, мой товарищ и его сын находились в Австрии на курорте. 14 марта мы вернулись самолетом в Киев. Никакой группы, никаких друзей, никаких туристов я не возил. Еще раз, это была частная поездка. Нас было только трое: я, мой товарищ и его 11-летний сын. Уже на регистрации в аэропорту в Австрии ко мне подошел случайно один житомирянин, один мой старый знакомый, и просился с нами в машину, которая нас ждала на стоянке у Жулян, поехать в Житомир. На что я ему ответил "Петя, извини, тебе просто будет некуда сесть"", – говорит мужчина.

Прилетел Вадим в Украину в 23:30 14 марта ночью. В Житомир ехали вчетвером на своем атвомобиле.

"Мы приземлились в Жулянах, на выходе из самолета тепловизором проверяли температуру, она у меня была нормальная. Прошли паспортный контроль, получили багаж. Я с сыном товарища ждал возле вещей. Он сходил на стоянку за машиной, подогнал. Потом мы сели в машину и поехали в Житомир", – отметил он.

Вадим уверяет, что решение о самоизоляции он принял еще в Австрии, за три дня до возвращения.

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"Видел, как развивается ситуация в Италии, я принял это решение единолично. Есть куча свидетелей этого. Для чего я принял это решение. В первую очередь защитить свою семью, близких, а также любых незнакомых людей, с которыми я мог бы пересекаться. Напомню, никаких подозрений, никаких симптомов болезни у меня тогда и близко не было. За несколько дней до возвращения я позвонил семье. У меня есть частный дом загородом, не в Житомире. Он пустой, нежилой. Мне сделали там небольшую уборку, оставили продукты, лекарства. Он был готов к моей самоизоляции. Я решил изначально самоизолироваться на 14 дней", – рассказал житомирянин.

По словам мужчины, когда он вернулся в Житомир, его уже на улице ждала его машина. Авто на стоянку заранее подогнала супруга мужчины.

"Я пересел в свою машину, забрал свой чемодан и поехал загород, на самоизоляцию. Никакой группы не было. Нас было только три человека. Все это время я находился на самоизоляции. Я был либо внутри дома, либо на огороженном участке, где занимался работой в саду", – отмечает Вадим.

Видео: facebook

Первые симптомы заражения у мужчины появились 18 марта.

"В среду 18 марта утром я собирал листья. Подметал двор и почувствовал небольшое недомогание. Зашел в дом, померил температуру – 38,2. Связался с амбулаторий села, объяснил свои симптомы, рассказал все, что со мной происходило. В течение двух часов приехал врач, мы пообщались с ним во дворе. Я был в маске, расстояние между нами было около 5-7 метров. Он посоветовал мне пройти тесты. На что я естественно согласился. В течение двух-трех часов приехала "скорая". Меня перевезли в инфекционное отделение первой городской больницы Житомира, поместили в бокс. Здесь мне провели экспресс-тест, который оказался отрицательным. Но тут же сообщили, что вероятность этого теста максимум 30%. Он ни на что не влияет, мне пришлось заплатить 500 гривен. Также мне были выписаны лекарства, но было сообщено, что ни копейки на лекарства мне предоставлено не будет. Я купил их за свои деньги. Есть чек и остаток этих лекарств. Лекарствами этими я не пользовался. Так как мне прописали антибиотик, а ВОЗ рекомендует при коронавирусе антибиотиками не пользоваться", - рассказал мужчина.

О том, что у него подтвердили коронавирус, Вадим узнал уже на следующий день. Но, по его словам, сначала эта информация прошла в СМИ. Мужчина уверяет, что то, что он показал настоящие условия для инфицированных в больнице, и стало причиной того, что против него "развернули фейковую кампанию лжи".

"Тут же была развернула фейковая кампания лжи. Меня на сегодняшний момент пытаются сделать изгоем, врагом всех житомирян", - подытожил Вадим.

Напомним, ранее мужчина пожаловался на условия, в которых ему приходится жить в больнице Житомира.

Также ранее сообщалось, что инфицированный возил за границу целую группу туристов и вместе с ними возвращался самолетом.

Видео: Житомир.инфо

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