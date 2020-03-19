В Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Мужчина недавно вернулся из Австрии

В Житомире обнаружили зараженного коронавирусной инфекцией мужчину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

В своем видеообращении градоначальник рассказал, что речь идет о 56-летнем местном жителе, который вернулся из Австрии.

"В Житомире – первый подтвержденный случай коронавирус. Это житомирянин, 56 лет. Он вернулся из Австрии. Состояние более-менее нормальное", – рассказал он.

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Видео: Сергей Сухомлин, Facebook

Отметим, что это – 17 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом в Украине. Ранее мы сообщали о 16 зараженных. 10 из этих случаев подтверждены в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области. Еще по одному случаю зафиксировали в Житомирской и Донецкой области.

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Напомним, в Житомирской области была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса. COVID-19 унес жизнь 71-летней женщины, которая приехала домой из Польши. "Сегодня" уже рассказывали, как хоронили умершую.

Также мы писали, что в Житомирской области из-за распространения коронавируса будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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