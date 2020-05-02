Мэр Черкасс отреагировал на "пламенный привет" президента

Бондаренко рассказал о финансировании города во время карантина

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского и "пламенный привет". Об этом написал главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Утром под мэрией увидел какую-то "наружку". Это нормально, меня это не пугает. Если бы не угрозы из Киева, то можно было бы подумать, что центральной власти не существует. Я знал, на что именно иду. Расскажу, чем нашему городу помогла центральная власть во время карантина. Во-первых, на противоэпидемические мероприятия городские власти перераспределили из бюджета города 98 миллионов гривен. А областной совет за весь карантин выделил городу всего 900 тысяч гривен. Сравните – это и вся помощь. Во-вторых, центральная власть отменила несколько местных налогов и за один только март лишила Черкасс более 100 миллионов гривен запланированных доходов. Вот такое участие государства", - сказал Бондаренко.

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Напомним, в Черкассах исполнительный комитет городского совета решил с 1 мая ослабить карантинные ограничения для части предпринимателей.

Вскоре по этому факту правоохранители открыли уголовное производство. Там отмечают, что, принимая такое решение, черкасский горисполком вышел за рамки своих полномочий.

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