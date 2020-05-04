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Мэр Черкасс прибыл в полицию, но допрос перенесли: названа причина

4 мая, 14:15

Тина Наринецкая

Когда допрос состоится, пока неизвестно

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который взбунтовался против карантина в городе, прибыл на допрос в областное управление Нацполиции, но его перенесли. Об этом сообщает "УНН".

Допрос, по словам, Бондаренко перенесли на неопределенный срок, и это связано с карантинными ограничениями.

"Сказали, что сегодня прием граждан отсутствует, а я сказал, что пришел дать показания", – отметил городской голова.

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Также Бондаренко добавил, что будет ждать официального подтверждения переноса допроса.

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Напомним, ранее из-за ослабления карантина городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко получил повестку на допрос.Согласно ее тексту ему "необходимо явиться 04 мая 2020 года в 12:00 в кабинет к следователю СУ ГУНП в Черкасской области для участия в допросе в качестве свидетеля".

Отметим, что решение ослабить в городе карантин вызвало негативную реакцию высших властей. В частности, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что категорически не поддерживает такую инициативу.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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