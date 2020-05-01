Ослабление карантина в Черкассах: мэр продемонстрировал повестку на допрос

4 мая ему необходимо явится к следователю

Глава Черкасс Анатолий Бондаренко получил повестку на допрос из-за досрочного ослабления карантинных ограничений в городе.

В соцсети Facebook он продемонстрировал фото повестки на допрос.

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"Свежая прилетела... власть новая, методы старые", – подписал он фотографию повестки.

Согласно ее тексту ему "необходимо явиться 04 мая 2020 года в 12:00 в кабинет к следователю СУ ГУНП в Черкасской области для участия в допросе в качестве свидетеля".

Заметим, что черкасские власти разрешили работу салонов красоты, спортклубов, летних площадок ресторанов, магазинов по продаже непродовольственных товаров, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

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Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов резко осудил решение черкасской мэрии. Мол, действиям городских властей будет дана оценка правоохранителей.

Из-за ослабления карантина в Черкассах открыли уголовное производство. Полиция уверяет, что городской совет вышел за рамки полномочий.

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