Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Ослабление карантина в Черкассах: мэр продемонстрировал повестку на допрос

1 мая, 22:42

Елена Кузьмич

4 мая ему необходимо явится к следователю

Глава Черкасс Анатолий Бондаренко получил повестку на допрос из-за досрочного ослабления карантинных ограничений в городе.

В соцсети Facebook он продемонстрировал фото повестки на допрос.

Реклама

"Свежая прилетела... власть новая, методы старые", – подписал он фотографию повестки.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – потери

Согласно ее тексту ему "необходимо явиться 04 мая 2020 года в 12:00 в кабинет к следователю СУ ГУНП в Черкасской области для участия в допросе в качестве свидетеля".

Заметим, что черкасские власти разрешили работу салонов красоты, спортклубов, летних площадок ресторанов, магазинов по продаже непродовольственных товаров, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

Реклама

Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов резко осудил решение черкасской мэрии. Мол, действиям городских властей будет дана оценка правоохранителей.

Из-за ослабления карантина в Черкассах открыли уголовное производство. Полиция уверяет, что городской совет вышел за рамки полномочий.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мэр карантин Черкассы коронавирус повестка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 1 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 1 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 1 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 1 мая и все подробности из регионовУкраина
В Полтавской области растет число больных с коронавирусом: почти треть из них – медики
В Полтавской области растет число больных с коронавирусом: почти треть из них – медикиДругие регионы
В Винницкой области коронавирусом массово заразились полицейские: в каком они состоянии
В Винницкой области коронавирусом массово заразились полицейские: в каком они состоянииДругие регионы
Огурцы на дороге и перекрытый мост: аграрии устроили протест под Херсоном
Огурцы на дороге и перекрытый мост: аграрии устроили протест под ХерсономДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...