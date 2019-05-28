Мэр Сум повторно признан коррупционером

Предыдущий судебный вердикт он успешно оспорил

Мэр г. Сумы Александр Лысенко в зале суда. Фото: Sumy today.

В Сумах вчера судья Заречного райсуда Алексей Сибилев огласил постановление по делу о рассмотрении админпротоколов в отношении мэра города Александра Лысенко.

Как сообщают Sumy today, суд признал Лысенко виновным, но закрыл производство в связи с истечением срока привлечения его к административной ответственности.

История тяжбы началась 1 февраля, когда НАПК на своем заседании решило направить в суд 14 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении Сумского городского головы. По данным Агентства, мэр по собственному усмотрению оценивал личный вклад в результаты работы и в течение 7 месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% – 270% к сумме своего должностного оклада, надбавок и доплат.

Срок привлечения к административной ответственности за такое нарушение – 3 месяца с момента составления протоколов.

В течение этого времени суд не успел рассмотреть дело, потому что это мэр по разным причинам избегал процесса: был в командировке, затем ему требовалось время на ознакомление с материалами дела, затем его защитник был занят в других процессах, а мэр находился на больничном. И т.д.

Примечательно, что это не первый приговор по делу Лысенко. В прошлом году в отношении городского головы Сум уже рассматривались протоколы о коррупции. Тогда суд первой инстанции тоже признал мэра виновным, но закрыл дело за истечением сроков привлечения к ответственности. Однако мэр с признанием его виновным не согласился и обжаловал постановление в апелляционном суде. Там его отменили, признав мэра невиновным. Сейчас Лысенко также имеет право обжаловать постановление в Сумском апелляционном суде.

Как сообщалось, во Львове потребовали отставки мэра города Андрея Садового, обвиняя его в коррупции.

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