Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Мэр Сум повторно признан коррупционером

28 мая, 16:11

Предыдущий судебный вердикт он успешно оспорил

Мэр г. Сумы Александр Лысенко в зале суда. Фото: Sumy today
Мэр г. Сумы Александр Лысенко в зале суда. Фото: Sumy today.

В Сумах вчера судья Заречного райсуда Алексей Сибилев огласил постановление по делу о рассмотрении админпротоколов в отношении мэра города Александра Лысенко.

Как сообщают Sumy today, суд признал Лысенко виновным, но закрыл производство в связи с истечением срока привлечения его к административной ответственности.

История тяжбы началась 1 февраля, когда НАПК на своем заседании решило направить в суд 14 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении Сумского городского головы. По данным Агентства, мэр по собственному усмотрению оценивал личный вклад в результаты работы и в течение 7 месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% – 270% к сумме своего должностного оклада, надбавок и доплат.

Срок привлечения к административной ответственности за такое нарушение – 3 месяца с момента составления протоколов.

В течение этого времени суд не успел рассмотреть дело, потому что это мэр по разным причинам избегал процесса: был в командировке, затем ему требовалось время на ознакомление с материалами дела, затем его защитник был занят в других процессах, а мэр находился на больничном. И т.д.

Примечательно, что это не первый приговор по делу Лысенко. В прошлом году в отношении городского головы Сум уже рассматривались протоколы о коррупции. Тогда суд первой инстанции тоже признал мэра виновным, но закрыл дело за истечением сроков привлечения к ответственности. Однако мэр с признанием его виновным не согласился и обжаловал постановление в апелляционном суде. Там его отменили, признав мэра невиновным. Сейчас Лысенко также имеет право обжаловать постановление в Сумском апелляционном суде.

Как сообщалось, во Львове потребовали отставки мэра города Андрея Садового, обвиняя его в коррупции.

Также мы сообщали, что во Львовской области на взятке поймали чиновника.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, коррупция, мэр, сумы, НАПК

Вы сейчас просматриваете новость " Мэр Сум повторно признан коррупционером". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд огласил Омеляну обвинение

Сегодня, 11:20

Следующее заседание запланировано на 23 августа

Главарь "Белого братства" арестован без права залога

Вчера, 17:55

В прошлый раз он освободился за полмиллиона

Дело против Парубия: видео с отдыха спикера ВРУ в отеле Катара

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

На что способно обычное дегтярное мыло

За 15 минут в обеденный перерыв. Как 65 лет назад подарили Крым

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Пять симптомов, которые укажут на рак поджелудочной железы

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Скандал на Евровидении: Лазарев опозорился во время выступления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь