Українська
$ 27,35
32,31
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Мэр Умани собрался жить под Офисом призидента из-за приезда хасидов

17 августа, 18:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

Александр Цебрий намерен не допустить традиционного паломничества

Мэр Умани Александр Цебрий, который заявил о готовности на радикальные меры, чтобы не допустить приезда хасидов, приехал к Офису президента и попросил о встрече с главой государства Владимиром Зеленским.

Реклама

Об этом градоначальник заявил на видео, опубликованном на его Facebook.

В Киев уманский мэр прибыл с карематом, спальным мешком, раскладным стулом и справкой о том, что он не болен коронавирусом.

Видео: Facebook Александра Цебрия

"Меня не услышали. Что остается делать, буду ждать", - заявил он, когда ему не разрешили пройти в здание.

Цебрий заверил, что он не собирается устраивать флешмобов и акций, и будет дожидаться встречи с Зеленским.

Реклама

По его словам, в его действиях нет политики и антисемитизма, а только беспокойство о здоровье жителей Умани.

В тренде
"Готов на радикальные меры": мэр Умани выступил против приезда хасидов (видео)

Также градоначальник опубликовал фото своего заявления с просьбой о срочном разговоре с главой государства.

Напомним, ранее в Черкасской областной государственной администрации заявили, что составили два плана относительно паломничества хасидов в Умань.

Стоит добавить, что против приезда паломников выступил и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Реклама

Также напомним, что в Израиле директор департамента по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шальмон призвал Украину запретить въезд евреев-паломников в Умань из-за коронавируса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

паломники хасиды умань Владимир Зеленский Черкасская область Офис президента

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передал высококлассный аппарат ИВЛ медикам Миргорода
Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передал высококлассный аппарат ИВЛ медикам МиргородаДругие регионы
Не двигаются руки и ноги: на аттракционе в Херсонской области мужчина сломал шею
Не двигаются руки и ноги: на аттракционе в Херсонской области мужчина сломал шеюДругие регионы
Мэр Черкасс выступил против приезда хасидов в Умань и призвал Зеленского вмешаться
Мэр Черкасс выступил против приезда хасидов в Умань и призвал Зеленского вмешатьсяДругие регионы
"Готов на радикальные меры": мэр Умани выступил против приезда хасидов (видео)Другие регионы
Палата с закрытой дверью: в херсонской больнице пациент с COVID-19 устроил погром
Палата с закрытой дверью: в херсонской больнице пациент с COVID-19 устроил погромДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять