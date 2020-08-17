Мэр Умани собрался жить под Офисом призидента из-за приезда хасидов

Мэр Умани Александр Цебрий, который заявил о готовности на радикальные меры, чтобы не допустить приезда хасидов, приехал к Офису президента и попросил о встрече с главой государства Владимиром Зеленским.
Об этом градоначальник заявил на видео, опубликованном на его Facebook.
В Киев уманский мэр прибыл с карематом, спальным мешком, раскладным стулом и справкой о том, что он не болен коронавирусом.
"Меня не услышали. Что остается делать, буду ждать", - заявил он, когда ему не разрешили пройти в здание.
Цебрий заверил, что он не собирается устраивать флешмобов и акций, и будет дожидаться встречи с Зеленским.
По его словам, в его действиях нет политики и антисемитизма, а только беспокойство о здоровье жителей Умани.
Также градоначальник опубликовал фото своего заявления с просьбой о срочном разговоре с главой государства.
Напомним, ранее в Черкасской областной государственной администрации заявили, что составили два плана относительно паломничества хасидов в Умань.
Стоит добавить, что против приезда паломников выступил и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.
Также напомним, что в Израиле директор департамента по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шальмон призвал Украину запретить въезд евреев-паломников в Умань из-за коронавируса.
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