Министр о ситуации в Смеле: вместо запуска отопления чиновники выписали премии на 10 млн грн

Ситуация в городе Смела, 80 тысяч жителей которого до сих пор остаются без отопления, сложилась из-за действий органов местного самоуправления, которые, имея средства и возможности, были обязаны решить проблему предоставления качественных услуг.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Правительство не устраивает ситуация, когда на выплаты премий сотрудникам городского совета выделялось 10 млн грн, в то же время как на выплату долга за отопление власти города деньги найти не могли", – подчеркнул он.

Кроме того, Зубко добавил, что местные депутаты три месяца искали 15 миллионов гривен, чтобы дать гарантии своевременного запуска отопления.

"Но в то же время средства на стимулирующие выплаты – за интенсивность труда, за напряженность работы – сотрудникам городского совета Смелы были найдены. Премирование на социально-культурную сферу в пять миллионов гривен также выплачено", – подчеркнул он.

Зубко добавил, что в Верховной Раде уже зарегистрировали постановление о перевыборах в Смеле, а также напомнил об открытии уголовного производства по поводу бездеятельности городской власти Смелы.

Напомним, ранее мы писали о том,что около 80 тысяч жителей Смелы жаловались на то, что в городе не включили отопление даже в больницах, детских садах и школах. При этом чиновники даже не пытались прогнозировать, когда батареи станут теплыми.

Также мы писали о том, что в Украине стартовали проверки качества отопления. Показатели будут учитывать при формировании тарифов на теплообеспечение, которые вырастут из-за повышения цены на газ для населения.