Мороз и ветер: где завтра в Украине ждать непогоду

Синоптики рассказали, почему местным жителям стоит быть осторожными на улицах и где ждать осадков

В этот день стоит ожидать гололедицу / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 18 января, будет холодной и снежной, но не везде. На юге страны днем температура воздуха поднимется до нуля. В остальных регионах стоит ожидать гололедицу и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Завтра в Украине прогнозируют северо-западный ветер с штормовыми порывами, которые будут достигать 15-22 м/с, а иногда и сильнее. На дорогах останется гололедица.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза. Теплее будет только на юге. Там столбики термометров поднимутся до нуля градусов. Также стоит ожидать небольших осадков.

В Киеве завтра, 18 января, будет мороз. Днем температура воздуха опустится до -4 градусов. На дорогах гололедица, а также будут небольшие осадки.

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В этот день стоит ожидать северо-западный ветер. Он будет с сильными и штормовыми порывами, которые будут достигать 15 метров в секунду.

Погода в Украине на 18 января. Фото: Наталии Диденко

Какую погоду ждать зимой в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

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Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

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