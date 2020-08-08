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Под Винницей ревнивый муж поджег жену в ее день рождения

8 августа, 15:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пострадавшую госпитализировали с ожогами 80% тела

В Винницкой области, где совсем недавно произошло убийство на озере, полицейские задержали мужчину, который напился и пытался сжечь живьем собственную жену в ее же день рождения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в ночь на 8 августа в городе Калиновка.

"Во время празднования дня рождения жены между супругами на почве ревности возник конфликт. Мужчина взял со стола бутылку спирта, облил жену и поджег. В момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения", – утверждают правоохранители.

Женщину госпитализировали в реанимацию с ожогами 80% тела, а ее 49-летнему супругу теперь грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на умышленное убийство.

Фото: Нацполиция

Напомним, что несколько месяцев назад Винницкую область ошарашили два убийства военнослужащих, которые произошло с разницей в два дня. Тело одного из них обнаружили в областном центре, а другого – в Барском районе.

А в январе на обочине дороги недалеко от села Шкуринцы в Винницкой области обнаружили тело 36-летнего гражданина России.

Также смотрите видеосюжет о фейковом заминировании Винницкого облэнерго. Лжеминера обнаружили – он объяснил свои действия.

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