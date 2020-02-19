"Мы так ее воспитывали" – мама о решении дочери остаться в Китае с любимой собакой

Украинка Анастасия Зинченко осталась в Китае вместе со своим любимым песиком.Девушка оказалась перед сложным выбором: спасаться самой, чтобы наконец добраться домой и оставить при этом пушистого друга в Китае, или остаться в эпицентре эпидемии в Ухане вместе с ним.

Она осталась почти без пищи, но, к счастью, не одна. Уехать в Украину вместе с 48 гражданами нашего государства девушке не удалось. А все из-за ее питомца – песика Мишеля.

"Сегодня происходит эвакуация долгожданная, к которой мы готовились вместе с Мишелем. Все документы готовы, и вчера я в посольство отправила фотографии документов с нужными прививками, которые они просили, с документом о выезде за границу собаки", – говорит проживающая в Ухане Анастасия Зинченко.

Украинка за несколько дней, подвергая себя опасности, смогла собрать все необходимые для вывоза собаки справки. Приобрела все для перелета с четвероногим. Но старания оказались напрасны. Девушке сообщили: на борт Мишеля не возьмут, и это – категорическая позиция китайской стороны.

"Позвонили, сказали, что собака со мной вместе эвакуирована быть не может", – говорит Анастасия.

Девушка в отчаянии проплакала весь день. Ведь ни одного официального документа о запрете вывоза Мишеля ей так и не предоставили.

"Я попросила показать мне документ, где будет написано или указано, что китайская сторона дала отказ на эвакуацию. Этого документа у них нет, и они предоставить его не могут", – говорит проживающая в Ухане Анастасия Зинченко.

Команда "Сегодня" направила запрос в Министерство иностранных дел, чтобы там объяснили, почему наша гражданка должна остаться в Ухане. И нам ответили:

"Хотя А. Зинченко и другие граждане получили необходимые разрешения китайской стороны на эвакуацию, в эвакуации ее собачки китайские власти отказали, о чем немедленно было информировано. Несмотря на рекомендации временно оставить г. Ухань, А. Зинченко приняла решение остаться в городе". В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

Пока Анастасия боролась с системой, ее поддерживала мама. Она сейчас в польском городе Вроцлав.

"Мы уже надеялись, что, наконец, встретим свою дочь после 14-дневного карантина, увидимся вместе с Мишелем. Это был для нас шок сегодня, что все-таки ее не могут забрать вместе с Мишелем", – говорит Оксана Мациевская, мама Анастасии Зинченко.

Женщина говорит: не представляет, что должно произойти, чтобы Настя оставила собаку и поехала.

"Почему мой ребенок должен стоят перед таким выбором? Очень сложно! Я хочу увидеть свою дочь! Мы воспитывали ее так, что животное – это наш член семьи, они не могут быть брошены", – говорит Оксана Мациевская.

Сейчас Анастасия Зинченко пытается найти продукты. Потому что не рассчитывала, что придется остаться в городе, где нельзя пойти и просто их купить. Свои "разрешения" на выход уже исчерпала.

"Я связались с полицией города Ухань, сказала, что я должна была сегодня улететь, но так сложилось, что я не могу быть эвакуирована", – говорит Анастасия Зинченко.

С сегодняшнего дня в жилом комплексе, где осталась украинка, начали действовать новые правила выхода-входа, это новые ограничения. Если жильцу что-то нужно извне, он должен сообщить об этом старшего, который передаст просьбу уполномоченным органам на рассмотрение. Но, несмотря на запреты выхода, девушке удалось получить разрешение на выход – в полиции. В ближайшем магазине, кроме печенья и лапши, купить было нечего. Этой пищи Насти должно хватить на три дня, а что делать дальше, она пока не знает. Рядом с девушкой ее любимый пес Мишель, и только вместе, уже по окончании карантина, они поедут домой.

Мы сообщали о том, что вместе с украинцами в самолете из Китая летит корреспондент "Сегодня" Александр Махов. Он единственный журналист на борту. Все время обсервации он проведет вместе со всеми эвакуированными.

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