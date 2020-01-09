Мы – украинцы: в семьях этнических чехов царит некий матриархат

"Сегодня" познакомились с традициями украинских сел, где живут этнические чехи

"Сегодня" продолжают цикл "Мы – украинцы".

В нашем очередном материале – рассказ о чехах, живущих в Украине.

Мы разыскали поселения, где еще говорят на чешском, а службу в церкви правит пастырка. Наши корреспонденты побывали в селах Богемка и Веселиновка на юге Украины. И заметили, что в чешских семьях царит некий матриархат.

"Сегодня" разведали, каким обрядом тамошние женщины привлекают мужчин к домашней работе и чем угощают гостей.

Мы побывали в гостях у жительницы Богемки Николаевской области – Людмилы. Она замешивает тесто для блюда, в котором основной ингредиент – картофель.

"Клецки – это наше национальное блюдо, привезено еще нашими бабушками из Чехии. Картофель должен быть хорошо перетертый, и немножечко я добавлю муки. Вот, тесто такое густое ", – показывает Людмила.

К клецкам обязательно готовят соус.

"Это может быть птица, свинина, любое мясо. Здесь свиной жир топленый добавляется, мелко резаный лук, подливочка", – Людмила цепляет фартук на мужа – Людвига. На ком фартук – тот и должен работать. Это – еще одна традиция в чешских семьях.

"Женщины раскладывают, женщины нарезают, а преподносит все обычно муж", – объясняет Людвиг, ловко накрывает на стол и хвастается: чешские мужчины работы по дому не боятся!

"Моют посуду, если надо, мужчины. У нас обычай такой – каждый мужчина знает, что нужно, делает", – говорит житель Богемки Людвиг Чап.

Людвиг – тоже этнический чех, но – из другого села, где чехов, говорит, уже нет. Будущую жену встретил на свадьбе общих друзей и сразу влюбился.

"Меня мама не заставляла, чтобы муж был только чехом", – говорит Людмила. "А вам мама говорила?", – спрашиваем у Людвига. "Говорила – выбирай сам, тебе жить. Мне жить, я решил что мне с ней жить, так что ее выбрал", – объясняет Людвиг.

В свободное время Людмила вместе с соседками поет в доме культуры. Репертуар – народный. С этими песнями сельский ансамбль "Богемские фраерки" дважды ездил на фестивали в Чехию.

"Почему фраерки? Это означает – "модницы", Мы так себе решили, что мы модные, красивые, молодые", – говорит руководительница ансамбля." А фраер – это модник по-чешски?", – уточняем. "Да. Но у нас фраеров нет уже давно, может даже 15 лет как мужчины не ездят, не поют. А мы рады, что они сидят дома, есть варят, а нас отпускают", – с улыбкой говорит руководитель чешского фольклорного ансамбля "Богемские фраерки" Зинаида Ерсак.

Коллеги "фраерок", из другой чешской деревни – тоже поют на сцене женским составом.

Чешские женщины председательствуют и в церкви.

Свою церковь чехи села Веселиновка Одесской области, которое в 90 км от Богемки, построили в стенах заброшенного магазина, и уже 21 год как здесь пастором служит женщина – Мария Провазникова.

Мария – со стопроцентным чешской семьи.

"У нас в семье – отец Фридрих, отец отца – Фридрих, и внуки так – во главе семьи всегда Фридрих", – рассказывает о своей семье пасторка села Веселиновка Мария Провазник.

В свои 76 лет Мария – ​​самая старшая в Украине женщина-пастор. На эту должность ее выбрала местная протестантское евангелистское общество.

"Никогда не думала, что я буду вести церковь. У нас мало Библий было, но привезли нам Библии, ну я начала учиться. А в Чехии, я думаю, больше половины женщин – пастыри", – говорит жительница села Веселиновка Мария Провазник.

Службу Мария правит еженедельно, среди верующих – друзья и родственники.

"Пастор – это моя сваха. Ой, сильно хорошая, для нас она сильно добрая. Нас было много, а сейчас осталось 20 человек", – говорит жительница Веселиновки Лидия Елинек.

Веселиновка и Богемка становятся многолюдными летом, когда сюда приезжают туристы из Чехии. Местные дети получают возможность увидеть свою прародину, путешествуя в чешские лагеря – по очереди. В один год – едет Богемка, в следующий – Веселиновка.

Напомним, что в первом выпуске спецпроекта "Мы – украинцы" было рассказано о жизни греков в Украине, которые считают своей столицей Мариуполь.

Во второй части "Сегодня" разузнали рецепт счастья у гагаузов.

Третий материал цикла был посвящен болгарам, живущим в Украине.

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