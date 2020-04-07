Смерть от коронавируса в Кропивницком: что известно о жертве

Женщине, которая умерла от коронавирусной инфекции в Кропивницком, было 84 года. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе Кировоградской областной государственной администрации.

Пациентка попала в Центральную районную больницу 2 апреля.

"В больнице пациентка провела несколько дней. У нее возникло осложнение – легочная недостаточность. Женщина была подключена к аппарату ИВЛ, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Вероятно, она инфицировалась в Украине. Эпидемиологическое расследование продолжается", – отметили в ОГА.

В Кропивницкой ЦРБ, где находилась на госпитализации женщина с COVID-19, дезинфекцию уже провели. Сейчас комиссия проводит расследование, как женщина попала в Кропивницкую ЦРБ, а также с кем она контактировала.

"Близким умершей проведут ПЦР-тестирование для выявления возможного инфицирования коронавирусной инфекцией", – рассказал нам глава облгосадминистрации Андрей Балонь. В тренде ВСУ жестко наказали боевиков за обстрелы: стали известны потери противника

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:30 7 апреля в стране официально зарегистрировано 1462 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 28 человек выздоровели, 45 – умерли.

В Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 53 случая инфицирования коронавирусом, среди которых один летальный.

Также сообщалось, что ранее в Черновцах умер инфицированный COVID-19 72-летний мужчина. Коронавирус у пациента из села Годылов Сторожинецкого района подтвердили еще 29 февраля, однако он долго занимался самолечением. 5 апреля мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но его жизнь спасти не удалось.

Тем временем в Харьковской области, чтобы не допустить распространения коронавируса, закрыли пункты пропуска. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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