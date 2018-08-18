На моем сыне делали опыты: депутат назвал причину истощения ребенка (фото 18+)

Мольченко отметил, что "планирует выйти на всеукраинский, а, может, и международный канал"

Сегодня Александр Мольченко, из семьи которого изъяли заморенного голодом мальчика, опубликовал на YouTube видеообращение к СМИ, передает УНН.

На видео мужчина вместе с женой и тремя дочерьми идут полевой дорогой. По словам депутата, они направляются в Киев. Неподалеку семью ждет машина.

Мольченко отметил, что "планирует выйти на всеукраинский, а, может, и международный канал". Он также советует СМИ, писавших о ситуации с его сыном, удалить материалы, поскольку распространенная информация является недостоверной.

Фото: "Кировоградская правда"

Кроме того, мужчина дал разъяснения по поводу здоровья мальчика.

"При рождении на нашем ребенке, как и на других детях, испытывали медицинские препараты, делали опыты несмотря на то, что мы с женой запретили давать нашим детям любые прививки", – сказал он.

Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию писали, что в Новоукраинке Кировоградской области родители морили голодом своего четырехлетнего сына. Малыш весил всего 7 килограммов, почти не мог стоять. Первое, что он попросил у врачей, "хлебушка и водички".

По данным СМИ, отцом 4-летнего малыша оказался районный депутат Александр Мольченко. В свои 35 лет официально он работал только несколько месяцев.

Кроме четырехлетнего сына, в семье есть еще трое дочерей — 2008, 2012 и 2017 гг. рождения. Все девочки визуально находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в городе Смела Черкасской области местные жители нашли пятилетнюю девочку, которая неухоженная и голодная бродила по улицам. Взрослые сразу вызвали полицию и медиков. Как выяснилось, 31-летняя мать девочки уехала на пять дней в Киев. По словам девочки, она не ела уже несколько дней, а мама кормила ее раз в неделю. Сейчас девочка находится в больнице. Тут ее осмотрели и покупали, сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Также мы писали, что в Харькове родители не кормили и били палкой по голове 5-летнего ребенка. Молодая пара вместо родительских прав может получить тюремный срок.