На советницу мэра в Херсоне вылили целый литр кислоты – СМИ
У Гандзюк "есть свое видение, кто это сделал"
В Херсоне неизвестный облил кислотой управделами исполкома горсовета Херсона Екатерину Гандзюк.
Она находится в реанимации. Пострадали туловище, рука (больше 30% тела) и левый глаз, сообщает Херсон. Online.
Есть первые результаты расследования по факту "кислотной атаки" на управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.
Осматривая территорию у места совершения преступления, полицейские обнаружили стеклянную банку с остатками едкого вещества, которым облили чиновницу.
Емкость банки – литр, и внутри осталось совсем немного. Поэтому неудивительно, что ожоги на теле пострадавшей такие обширные.
С банки сняли отпечатки пальцев, которые, возможно, принадлежат нападавшему. А ее содержимое отдадут на экспертизу, чтобы установить, чем именно облили потерпевшую, находящуюся сейчас в реанимации.
Что касается неизвестного, выплеснувшего кислоту на человека, то пока правоохранители располагают лишь видеозаписями с его изображением – довольно скверного качества.
Ни идентифицировать его личность, ни задержать преступника по горячим следам пока не удалось – идет розыск.
На брифинге мэр Херсона Владимир Миколаенко сообщил, что около 2-х часов назад был в больнице и общался с Екатериной Гандзюк.
Она находится в сознании. Ее состояние тяжелое, но стабильное.
По его словам, она обеспечена лекарствами. Врачи консультируются с киевскими коллегами, и сегодня вечером из Киева должны привезти искусственную кожу.
"Чего нет в больнице, купили мы как друзья", - сказал он.
Также он заявил, что всем известна ее принципиальная позиция и высказывания по поводу "русской весны" и конфликты с "некоторыми госслужащими и правоохранительными органами".
"Я не буду давать оценку", - сказал он.
Помимо этого мэр высказал возмущение по поводу того, что преступление было квалифицировано правоохранителями как хулиганство.
Он считает, что они "прячут голову в асфальт или в песок", и упомянул "системные нападения на журналистов и активистов".
В связи с этим он намерен обратиться к Луценко, чтобы уголовное производство было передано в СБУ, и будет просить депутатов горсовета также поставить свои подписи под обращением.
Квалификацию в качестве хулиганства Миколаенко назвал "плевком в лицо человеку, который пострадал за свою гражданскую позицию". Какой, по его мнению, должна быть квалификация, он не упоминал.
Также мэр заявил, что у Екатерины Гандзюк есть "свое видение о том, кто это сделал", однако сообщить о нем он отказался.
"Она не давала мне права рассказывать", - сказал он.
Ранее полиция квалифицировала инцидент как хулиганство. Кроме того, правоохранители рассказали, что злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь. Также было опубликовано видео, на котором запечатлен преступник.
Дело о нападении на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк взял под личный контроль генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.