На Сумщине 20-летний парень получил пожизненное за убийство соседей

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В Сумской области 20-летний парень признан виновным в убийстве двух человек и приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что осужденный лишил жизни двух человек – 36-летнюю женщину и ее 17-летнего сына.

"26 октября 2017 года около 6.00 утра житель с. Гай-Мошенка Ахтырского района подошел к собственному помещению, в котором находились его жена и сын. Хозяин дома, зная, что его семья дома, долгое время стучал в дверь, но никто не отзывался. Когда мужчина разбил окно и вошел в дом, то на пороге увидел окровавленное тело своей жены без признаков жизни. Прибыв по вызову, следственно-оперативная группа в другой комнате обнаружила еще и тело парня", – напомнили подробности преступления в прокуратуре.

На поиски убийцы были направлены все усилия правоохранителей. Им оказался к тому времени 18-летний одногруппник погибшего, который проживал на соседней улице.

"Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а затем и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение несовместимое с жизнью", – сообщили в прокуратуре.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Днепре командир подразделения полиции особого назначения был признан виновным в совершении целого ряда преступлений и приговорен к пожизненному заключению. Мотивом совершения преступлений была продажа квартиры, одна из комнат которой принадлежит осужденному, а две других – двум женщинам.

Также ранее в Днепре к пожизненному заключению был приговорен бывший боец батальона "Торнадо", которого признали виновным в убийстве двух полицейских Александр Пугачев.

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