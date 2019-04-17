В Днепре командира спецподразделения полиции приговорили к пожизненному заключению

Мужчина признан виновным в убийстве и ряде других преступлений

Фото: railwayz.infо.

В Днепре командир подразделения полиции особого назначения был признан виновным в совершении целого ряда преступлений и приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мотивом совершения преступлений была продажа квартиры, одна из комнат которой принадлежит осужденному, а две других – двум женщинам. В июле 2014 года обвиняемый призвал своих подчиненных помочь ему "убедить" совладельцев жилья не мешать продаже его доли недвижимого имущества.

В результате полицейский в сопровождении еще четырех человек в ночное время проник в квартиру и, угрожая применением насилия, потребовал выполнить его требования. Далее злоумышленник наступил хозяйке ногой на шею, нанес несколько ударов по голове, после чего разломил пополам ее мобильный телефон.

На крики потерпевших в подъезд зашли двое прохожих, которые потребовали от нападавших предъявить документы, угрожая вызвать полицию. В ответ мужчина достал пистолет и убил одного из них выстрелом в голову.

Позже по месту жительства подсудимого было изъяты гранаты РГД-5 и РГН, которые осужденный угрожал взорвать, если полицейские приблизятся к его дому.

В результате суд признал командира полицейского спецназа виновным по статьям умышленное убийство; незаконное приобретение, хранение боеприпасов, взрывчатых веществ без разрешения; нарушение неприкосновенности жилища; хулиганство; сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей; угроза убийством в отношении работника правоохранительного органа.

Одного из соучастников преступления признали виновным по статьям "пособничество в нарушении неприкосновенности жилья, а также грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающиеся особой дерзостью и исключительным цинизмом". Он был приговорен к трем годам лишения свободы, но освобожден от наказания с испытательным сроком в один год.

Остальные трое соучастников, участники АТО, попали под действие закона "Об амнистии" и были освобождены от наказания.

Напомним, ранее в Днепре к пожизненному заключению был приговорен бывший боец батальона "Торнадо", которого признали виновным в убийстве двух полицейских Александр Пугачев.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре патрульные остановили водителя-нарушителя, который проехал на красный свет, после чего тот потребовал его отпустить. После отказа правоохранителей, водитель открыл стрельбу. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.

Сам преступник, получив ранение в живот, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. Им оказался экс-боец расформированного подразделения, которого разыскивали за совершение других тяжких преступлений.

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