Українська
$ 28,37
33,76
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

На трассе в Черкасской области две фуры раздавили легковушку с людьми (фото)

24 ноября, 10:16

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели деблокировали тела погибших из поврежденной машины

В Уманском районе Черкасской области на автодороге Стрый – Кропивницкий – Знаменка произошло дорожно-транспортное происшествие. Между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла утром 24 ноября. В результате ДТП в легковом автомобиле погибли два человека.

Спасатели Уманской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, провели работы по деблокированию тел погибших из поврежденной машины.

"В настоящее время устанавливается количество лиц, находившихся в легковом автомобиле", – добавили спасатели.

В тренде
В Харькове иностранец сбил человека: пешеходу оторвало голову (фото)
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Одесской области произошло ДТП с участием военного тягача и микроавтобуса. В автомобиле ехала семья из пяти человек. В результате аварии пострадала женщина.

Также напомним, в Житомирской области столкнулись грузовик и легковушка. Водитель иномарки выехал на встречную полосу.

Кроме того, в Одессе на Николаевской дороге произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей Renault и Lexus, один из них полностью смяло, вторая машина также существенно пострадала.

ДТП в Одессе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП спасатели фура погибшие ГСЧС Черкасская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса
Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавирусаУкраина
Иващенко выиграл у Мамая выборы в Полтаве – результат экзитпола
Иващенко выиграл у Мамая выборы в Полтаве – результат экзитполаУкраина
Зима близко: еще в трех областях выпал снег (фото и видео)
Зима близко: еще в трех областях выпал снег (фото и видео)Украина
Кучма побеждает на выборах в Дрогобыче
Кучма побеждает на выборах в ДрогобычеУкраина
Садовый выиграл у Синютки выборы во Львове – результат экзитпола
Садовый выиграл у Синютки выборы во Львове – результат экзитполаУкраина
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять