На трассе в Черкасской области две фуры раздавили легковушку с людьми (фото)

В Уманском районе Черкасской области на автодороге Стрый – Кропивницкий – Знаменка произошло дорожно-транспортное происшествие. Между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль Daewoo Lanos.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла утром 24 ноября. В результате ДТП в легковом автомобиле погибли два человека.
Спасатели Уманской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, провели работы по деблокированию тел погибших из поврежденной машины.
"В настоящее время устанавливается количество лиц, находившихся в легковом автомобиле", – добавили спасатели.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области произошло ДТП с участием военного тягача и микроавтобуса. В автомобиле ехала семья из пяти человек. В результате аварии пострадала женщина.
Также напомним, в Житомирской области столкнулись грузовик и легковушка. Водитель иномарки выехал на встречную полосу.
Кроме того, в Одессе на Николаевской дороге произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей Renault и Lexus, один из них полностью смяло, вторая машина также существенно пострадала.
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