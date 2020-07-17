На украинском курорте дельфин устроил яркое представление для туристов: видео

На популярном украинском курорте – в Железном Порту Херсонской области – дельфин устроил туристам яркое представление: он подплыл к самому борту яхты и несколько раз эффектно выпрыгивал из воды.

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Отдыхающие сняли это шоу на видео и позже опубликовали его на YouTube-канале "Новости мир".

На кадрах ролика видно, как дельфин сопровождает лодку на небольшой глубине, а позже начинает выпрыгивать из воды, нырять под яхту и плыть с ней наперегонки.

Туристы реагировали на представление восхищенными криками и восклицаниями.

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Видео: YouTube / Новости Мир

Напомним, ранее "Сегодня" писали, где украинцы могут провести отпуск в 2020 году и во сколько это обойдется.

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Также мы писали о том, какие украинские курорты Google считает самыми популярными.

Кроме того, туроператор "Kraina UA" рассказал, что в целом этот год станет годом открытия маленьких городов. По словам специалистов, очень хорошие перспективы открываются для туризма в Винницкой области и Каменце-Подольском. А вот в большие города будут ездить реже.

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