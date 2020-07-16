Google назвал самые популярные курорты в Украине

Эпидемия коронавируса внесла свои корективы в планы украинцев на лето, в том числе и на отпуск. Из-за пандемии далеко не все страны открыты для туристов. Менеджер по связям с общественностью Google Украина Евгений Качалин рассказал, что с ослаблением карантина люди стали искать в интернете различные варианты отдыха.

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Согласно анализу запросов украинцев, количество поисков гостиниц стало снижаться в феврале и в апреле упало на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интерес к поездкам стал возрастать уже из середины весны. В среднем на 6% еженедельно. А в июне количество поисковых запросов выросло на 46% по сравнению с апрелем. Сейчас этот показатель находится практически на докарантинном уровне.

Из-за ограничений на международные поездки украинцы начали искать места для отдыха на территории Украины. В ТОП-10 популярных курортных населенных пунктов вошли: Коблево, Лазурное, Залив, Бердянск, Одесса, Приморск, Урзуф, Белосарайская коса, Киевское море и Кирилловка.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали, где можно провести отпуск в 2020 году и сколько это будет стоить.

Кроме того, туроператор "Kraina UA" рассказал, что в целом этот год станет годом открытия маленьких городов. Специалисты отметили, что очень перспективны для туризма Винницкая область и Каменец-Подольский. А вот в большие города будут ездить реже.

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