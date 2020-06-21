Отпуск в Украине: куда и за сколько можно поехать

Популярностью в этом году будут пользоваться маленькие города с достопримечательностями

Из-за бушующей пандемии коронавируса и карантина отпуск за границей для многих украинцев сорвался. Несмотря на то что с 15 июня Украина начала возобновлять международное авиасообщение, далеко не все страны готовы принимать туристов. Да и всегда есть опасность оказаться в эпицентре новой вспышки заражения за границей с последующим локдауном.

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Именно поэтому многие украинцы предпочитают выбирать места отдыха в пределах своей страны. Сайт "Сегодня" рассказывает, где этим летом можно отдохнуть в Украине и сколько это будет стоить.

Украинцы боятся планировать отпуска

Во многих странах карантин понемногу смягчают, но туристы не торопятся покупать билеты на самолеты и бронировать отели, боясь оказаться в непредсказуемой ситуации.

Сергей Бобырев, директор турагентства "TPG Винница", в комментарии "Сегодня" отметил, что украинский турист испуган и не спешит лететь в полюбившиеся страны, хотя с 1 июля открываются популярные направления: Турция, Египет, Черногория, Кипр.

"В турагентствах запросов крайне мало. Запросы, в основном, информационно-консультативные, реальных заказов с оплатой тура пока единицы. Но фактор усталости и долгожданной встречи с морьком никуда не делся, так что все наладится, и туристы пойдут "стройными колоннами" в агентства, так как отложенный спрос налицо", — уверен Бобырев.

В туроператоре "Kraina UA" рассказывают, что большая часть их туристов покупают туры лишь на ближайшее время, максимум – до конца лета.

"Мы точно не можем предугадать ситуацию на будущее и ждет ли нас вторая волна карантина осенью. Поэтому путешествуем в режиме "здесь и сейчас", наверстываем упущенное и наслаждаемся летом!" — говорят в компании.

Куда поехать в Украине

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Украина богата на различные достопримечательности, старинные замки и невероятные пейзажи. К тому же в стране много необычных и перспективных туристических направлений, которые пока что слабо развиваются.

В туристической компании "Этнотур" рассказывают, что, как и раньше, актуальными останутся направления около воды или в прохладных горах.

"Карпаты, Буковель, Драгобрат, термальные источники Берегово, Шацкие озера, Одесса, Львов", — отметили в компании.

Яремче, Карпаты / Фото: Depositphotos

В "Kraina UA" ожидают повышенный спрос на путешествия внутри страны, но предполагают, что люди будут тратить на путешествия значительно меньше, чем до карантина.

"Сейчас, когда туры по Украине только начинают возобновляться, популярны однодневные загородные экскурсии из Киева. Это и "затопленная церковь" возле Ржищева, и различные маршруты по Черниговской области, поездки в Умань, Тясминский и Букский каньоны. Во второй половине лета мы планируем делать длительные поездки на 5-7 дней в виде небольшого отпуска. Это будут туры на Шацкие озера, на Азовское и Черное моря, Карпаты, Закарпатье и Днестр с его невероятными пейзажами", — говорят в компании.

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Озеро Свитязь, Шацкий природный парк на Волыни / Фото: Depositphotos

Специалисты также отметили, что очень перспективная в туристическом плане Винницкая область: там много достопримечательностей, замков, костелов, красивых природных мест. К примеру, ставка Гитлера "Вервольф", дворец Потоцких, дворец графа Ксидо, усадьба Потоцких и т.д.

В целом этот год станет годом открытия маленьких городов. Игорь Чава, аналитик в Агентстве туристических инициатив, рассказывает, что большинство украинцев, которые путешествуют по стране, бывали в топовых туристических городах — Львов, Харьков, Одесса. Вероятнее всего, теперь в эти города туристы будут ездить реже из-за большого скопления людей.

"Поэтому запрос в этом году будет на новые локации. Мотивация: новые города — новые впечатления, фото, заведения, а также эти города не переполнены туристами, более безопасны. Конечно, ради одной локации туристы не поедут, поэтому люди будут прокладывать себе маршруты маленькими городами, где они еще не были, но слышали о них. Пример — город Дрогобыч, куда приезжают туристы за историей и впечатлениями, посещая старейшее предприятие Украины — солеварный завод, который работает с XIV века. А затем путешествуют дальше, посещая город Борислав, где Рокфеллер имел свои фирмы; Нагуевичи, где родился Иван Франко и есть интересная аллея сказок для детей, средневековую крепость Тустань, которая была таможней в IX-XVI", — говорит Чава.

Андрей Заец, директор Международного кинофестиваля "Брукивка" в Каменце-Подольском, отметил, что интересным и недорогим для украинского туриста будет путешествие на различные фестивали в Каменце-Подольском, который славится не только большим количеством архитектурных памятников, но и является выдающимся украинским фестивальным центром.

"Здесь проходят различные культурные мероприятия, этнографические, исторические, музыкальные, художественные, кино- и другие фестивали. Город не один год борется за звание фестивальной столицы Украины. Именно ради этих мероприятий в город ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. Что может быть интересным для украинского туриста в 2020-2021 годах? Многодневные путешествия и сплавы по реке Днестр, комплексные туры-путешествия "Каменец-Подольский – Хотин – Черновцы – Каменец-Подольский", семейные полеты на воздушных шарах, экстремальные полеты на самолетах над старинным городом и "неформатные" экскурсии в формате "охота на ведьм", — говорит Заец.

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Фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском / Фото: Getty Images

Сколько стоит отдых в Украине

Из-за сложной экономической ситуации далеко не все смогут позволить себе длительный отпуск. Тем не менее в Украине можно найти и бюджетные варианты.

Сергей Бобырев говорит, что одним из факторов, из-за которого уменьшится количество туристов за границей, станет отсутствие финансовой возможности купить иностранный тур.

"Отдых в Затоке выйдет по той же стоимости, что и бюджетный отель в Турции, работающий по системе "Все включено", но фактор страха перевешивает, и туристы все больше рассматривают Черноморское побережье. Так, в Лазурном, Южном, Затоке, Железном порту или Коблево стоимость проживания колеблется от 250 грн в сутки за туриста и до 1500 грн. И это только проживание, без питания, дороги до курорта (проезд автобусом в две стороны из Винницы в Коблево — 900 грн за человека, к примеру), развлечений, алкоголя и вкусняшек для детей", — говорит Бобырев.

В целом же цены на туры разнятся. В Kraina UA говорят, что у них цены на туры этим летом будут такими же, как в прошлом году.

"Поднимать стоимость не планируем. Однодневные туры из Киева с проездом, обедом, экскурсиями и входными билетами стоят в пределах 500-850 грн. Большие программы (5-7 дней) с проездом на туристическом автобусе из Киева — около 5000 грн", — отметили у туроператора.

Поездку по Украине можно подобрать на свой вкус и бюджет.

"Стоимость поездки будет варьироваться в зависимости от направления, выбора отеля и категории номера проживания, в среднем чек будет 2000-4000 грн с человека", — добавили в компании "Этнотур"

Аналитики OLX Недвижимость рассказывают, что большим выбором среди квартир для посуточной аренды отличается Одесса — здесь больше чем 1,5 тыс. объявлений, а это в разы больше, чем в других направлениях. В городе можно найти как бюджетные однушки за 500 грн в сутки, так и более просторные трешки за 1250 грн. Для желающих провести отпуск у Азовского моря подойдет Бердянск. Цены на аренду жилья здесь приятно удивляют — например, можно снять однокомнатное жилье за 300 грн в сутки.

"Черноморск в Одесской области подойдет для тех, кто хочет убежать от городского шума. За сутки в доме попросят в среднем 1500 грн. Однушки и двушки, конечно, обойдутся дешевле — в 450 грн в сутки и 500 грн/сутки соответственно. Трешки же в цене почти не уступают домам — арендодатели предлагают их в среднем за 1000 грн в день", — говорят в компании.

Одесса / Фото: Getty Images

Если же по душе больше горы, то бюджетно в Карпатах можно арендовать дом в Славском или двушку в Береговом — за 300 и 200 грн в сутки соответственно.

"Больше всего предложений сейчас можно найти в Яремче, Ивано-Франковская область. За сутки в доме попросят в среднем 1000 грн. В Микуличине меньше объявлений о посуточной аренде отдельного жилья — примерно 30, а пожить здесь стоит дороже — 1200 грн/день. В популярном направлении, которое к тому же имеет удобное железнодорожное сообщение, Ворохте, можно снять дом всего за 500 грн в сутки", — подытожили аналитики OLX.

О том, куда еще можно поехать на отдых в Украине, смотрите в сюжете "Сегодня":

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