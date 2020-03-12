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Начал тяжело дышать: в Винницкой области первое подозрение на коронавирус

12 марта, 15:09

Тина Наринецкая

Мужчина приехал из Германии навестить свою мать

В Казатине с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали мужчину. Это – первое подозрение на COVID-19 в Винницкой области, сообщает "RIA-Козятин".

Как рассказал заведующий Козятинского межрайонного отдела лабораторных исследований Леонид Ящук, "подозреваемой" уже долгое время живет в Германии. Из Баварии в Казатин он приехал еще 1 марта, чтобы навестить свою мать. 9 марта ему стало плохо, и он три дня лечился народными методами. Сегодня, 12 марта, состояние мужчины только ухудшилось и ему было трудно дышать. Больного "скорая" привезла в Казатинскую ЦРБ.

"Лабораторного подтверждения еще нет. В настоящее время отслеживаются все пути его контактов", - отметил Леонид Ящук.

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Также он добавил, что больного в ближайшее время могут перевезти в инфекционное отделение винницкой больницы.

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Ранее мы писали, что еще двух "подозреваемых" на заражение новым коронавирусом обнаружили на судне, которое зашло в Бердянский порт. Моряков изолировали прямо в каюте.

Отметим, что пока инфекцию подтвердили только у одного украинца – COVID-19 заразился житель Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии. За мужчиной сейчас следят медики, и он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Германия мужчина Украина госпитализация коронавирус Винницкая область

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