Находка черепа в Николаеве: копы задержали мужчину, который жил в склепе, видео

Мужчина решил положить череп из склепа под двери своей возлюбленной

В Николаеве полицейские оперативно установили личность мужчины, подозреваемого в том, что он разносил человеческие черепа по городу.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера.

"Судя по ее содержанию, такой "подарок" ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения. 27-летнего мужчину разыскали оперативники Заводского отдела полиции недалеко от церкви по улице Садовой. Он признался, что принес череп любимой, а тот, который был найден в урне, также дело его рук", – сообщили в полиции.

Копы оперативно задержали мужчину, и он показал, где взял черепа. Оказалось, что мужчина достал их из старинного склепа на кладбище по улице Степной. Там он и оборудовал себе место для ночлега и какое-то время жил прямо в склепе. Когда туда прибыли сотрудники полиции, то увидели шесть черепов, которые он разложил возле места захоронения.

"Действия мужчины квалифицированы по признакам статьи о "надругательстве над могилой или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет", - отметили копы.

Напомним, недавно Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы 23-летнего парня, который жестоко убил товарища после распития с ним алкоголя.

Кроме того, на Чоколовке задержан неадекват с ножом, гонявшийся за детьми . В сумке у задержанного полиция нашла молоток, скотч и веревки.

Также полиция задержала ранее судимого киевлянина, который убил товарища:

Видео: Видео: kyiv.npu.gov.ua

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