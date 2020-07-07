Нападение на машину "Укрпочты": копы рассказали подробности и обратились за помощью

Один из пострадавших находится в реанимации, второй - в обычной палате

В полиции Полтавской области рассказали новые подробности нападения на автомобиль "Укрпочты", когда было похищено более 2,5 млн грн.

Как сообщил сайту "Сегодня" спикер областной полиции Юрий Сулаев, по предварительной версии разбойники бросили взрывчатку на крышу "Газели".

"Работают взрывотехники, которые и ответят на ряд вопросов. В салоне почтового авто находилось два человека. Один из них сейчас в реанимации, второй, хоть и пострадал меньше, но медпомощь ему также понадобилась", – рассказал он нам.

По словам спикера, сейчас полиция разыскивает авто, на котором скрылись нападавшие.

Между тем, на официальном сайте областной полиции появились приметы автомобиля, который, вероятно, использовали для нападения

"По последней информации, подозреваемые в разбойном нападении на "Газель" … передвигаются на автомобиле ВАЗ-2108 светло-бежевого цвета. Особая примета ВАЗа – правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры госномера – вероятно, 59 (или 58), последние буквы – СК", – заявили копы.

Полицейские призвали тех, кто заметил эту машину, обращаться к стражам порядка и ни в коем случае не пытаться задержать подозреваемых самостоятельно – злоумышленники могут быть крайне опасны.

Нападение на авто "Укрпочты"

Напомним, недавно в Харьковской области задержали участников банды, которые на протяжении семи лет совершали вооруженные разбойные нападения на инкассаторов. Сумма их добычи оценивается как минимум в 15 млн гривен.

А под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

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