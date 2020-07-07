Взрыв авто "Укрпочты" в Полтавской области: появились новые подробности

Стало известно о грузе, который перевозили в машине, ставшей мишенью разбойников

Стали известны подробности разбойного нападения на автомобиль "Укрпочты", которое произошло утром 7 июля.

Как сообщили на официальном сайте компании, машина выполняла доставку корреспонденции по маршруту Лубны – Лохвица.

"На окраине села Тишки Лубенского района с помощью неустановленного взрывного устройства разбойники подорвали машину, забрали табельный пистолет, телефоны, сумку с деньгами и скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.

Пострадавшие сотрудники были госпитализированы, им оперативно оказали медицинскую помощь.

В компании заверили, что отслеживают состояние здоровья пострадавших и находятся на постоянной связи с управлением здравоохранения Полтавской областной госадминистрации и больницей, а также пообещали, что в случае необходимости предоставят все необходимое для лечения сотрудников.

"Злоумышленники похитили около 2,5 млн грн, окончательная сумма убытков компании устанавливается. "Укрпочта" активно сотрудничает с правоохранительными органами с целью проведения оперативного расследования и наказания виновных в совершении этого преступления", - указано в сообщении.

Видео: Нацполиция

Также в "Укрпочте" заверили, что продолжают беспрерывную работу и обеспечат все необходимые доставки и выплаты.

Напомним, недавно в Харьковской области задержали участников банды, которые на протяжении семи лет совершали вооруженные разбойные нападения на инкассаторов. Сумма их добычи оценивается как минимум в 15 млн гривен.

А под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

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