Взрыв авто "Укрпочты" в Полтавской области: появились новые подробности

Стали известны подробности разбойного нападения на автомобиль "Укрпочты", которое произошло утром 7 июля.
Как сообщили на официальном сайте компании, машина выполняла доставку корреспонденции по маршруту Лубны – Лохвица.
"На окраине села Тишки Лубенского района с помощью неустановленного взрывного устройства разбойники подорвали машину, забрали табельный пистолет, телефоны, сумку с деньгами и скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.
Пострадавшие сотрудники были госпитализированы, им оперативно оказали медицинскую помощь.
В компании заверили, что отслеживают состояние здоровья пострадавших и находятся на постоянной связи с управлением здравоохранения Полтавской областной госадминистрации и больницей, а также пообещали, что в случае необходимости предоставят все необходимое для лечения сотрудников.
"Злоумышленники похитили около 2,5 млн грн, окончательная сумма убытков компании устанавливается. "Укрпочта" активно сотрудничает с правоохранительными органами с целью проведения оперативного расследования и наказания виновных в совершении этого преступления", - указано в сообщении.
Также в "Укрпочте" заверили, что продолжают беспрерывную работу и обеспечат все необходимые доставки и выплаты.
Напомним, недавно в Харьковской области задержали участников банды, которые на протяжении семи лет совершали вооруженные разбойные нападения на инкассаторов. Сумма их добычи оценивается как минимум в 15 млн гривен.
А под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.
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