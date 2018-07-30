В курортной Кирилловке по ночам орудовали вооруженные налетчики

Двое мужчин нападали на отдыхающих и отбирали у них все ценное

В курортной Кирилловке Запорожской области в ночь на 28 июля произошел вооруженный налет на отдыхающих. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, заявление о разбойном нападении поступило от жителей Запорожья.

"Около 22:30 на улице Федотова коса в поселке городского типа Кирилловка недалеко базы отдыха двое неизвестных мужчин, угрожая ножом, завладели деньгами и другим имуществом двух отдыхающих", – передают копы.

На место происшествия был направлен наряд сектора быстрого реагирования полиции и следственно-оперативная группа. По приметам копы недалеко от места преступления задержали подозреваемых.







"Ими оказались ранее судимый житель города Васильевка 2001 года рождения и ранее не судимый житель Мелитополя 2000 года рождения", – сообщает полиция.

У задержанных изъяли вещественные доказательства и похищенное имущество, было открыто уголовное производство по статье "разбой", которая грозит лишением свободы на срок до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

Также стоит напомнить, что недавно в Днепре пятеро мужчин жестоко избили пьяного подростка.