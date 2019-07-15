Не только арбузы: почему стоит провести отпуск-2019 под Херсоном

В Железном Порту можно играть в винный детектив, а в Аскании показывают розовых пеликанов

Легенда. Гиды рассказывают, что новый маяк на острове Джарылгач (на фото слева) спроектировал ученик конструктора Гюстава Эйфеля. Фото: К. Деревянко.

Вы решили провести отпуск в Украине? На море? А как вам вариант отдохнуть сразу на двух? Такая возможность есть на Херсонщине: от побережья Черного моря до Азовского, которое тоже омывает регион, всего три часа езды. Мы побывали в юго-западной части области и окунулись в "черные" воды Скадовска. Мне, как любителю теплой воды, больше понравилась та часть пляжа, которую в народе прозвали "Детской" за мелководье. А как любителю приключений по душе пришлись поездки на Джаралгач и в Асканию-Нову.

Рай для Робинзона: необитаемый Джа

Херсонщина, берущая свое начало де-юре два столетия назад, когда Екатерина вторая подписала указ об основании крепости, а де-факто — более 2000 лет, имеет множество легенд. Одна из них — история появления острова Джарылгач, который находится недалеко от популярных черноморских курортов Скадовск и Лазурное. По преданию, он был сотворен богиней Артемидой. Древнегреческая покровительница не только земледельцев и охотников, но и девственниц рассыпала перед ногами своей жрицы Ифигении песок, когда та, не желая отдаться воину Ахиллу, убегала от него, чтобы утопить свое горе в море. Так возник остров, песок у берегов которого белый и мелкий, словно мука. Благодаря этому Джарылгач прозвали украинскими Мальдивами. Добавьте сюда лазурный цвет воды — и сходство будет еще более полным. Остров расположен между двумя заливами: смешиваясь, зеленоватые воды Каркинитского залива с синеватыми водами Джарылгацкого создают практически небесный оттенок. Лучше всего на это чудо природы смотреть глазами птиц — с борта кукурузника. Часовой полет обойдется вам в 500 грн.

Еще Джа может похвастаться тем, что это самый большой незаселенный остров в Европе (единственный постоянный его обитатель — монах Марк, который соорудил здесь свой скит). Островная площадь — 62 кв. км, а длина побережья — порядка 42 километров! Вот уж где есть отдохнуть в одиночестве, слушая лишь плеск волн и шум ветра, а не голоса надоедливых продавцов пахлавы и кукурузы. К слову, голодными вы, несмотря на безлюдность острова, не останетесь. У бухты Глубокой находится небольшая база отдыха, на которой работает кафе, где вас накормят эксклюзивом — ухой из катрана, жареными бычками и даже скатом. Это что-то, скажу я вам.

Именно потому, что на острове сохранилась первозданная природа, здесь обитают сотни разновидностей насекомых, птиц и животных, включая краснокнижные. На Джа вы запросто можете увидеть оленей, ланей и муфлонов. Причем звери, не пуганные охотниками (охота на заповедном острове запрещена), поэтому подходят близко к человеку. На все той же базе у бухты Глубокой можно договориться о сафари на джипе или ГАЗ-69 (200 грн с человека).

Еще одна изюминка острова — на нем расположен уже нерабочий маяк, который, как утверждают экскурсоводы, спроектировал ученик небезызвестного конструктора Густава Эйфеля. Часть историков этот факт отрицают, но все же приятно потешить свою национальную гордость таким предположением. И сказать какому-нибудь заезжему иностранцу: "Вот посмотрите, конструкция, ну, один к одному, что и у башни в Париже". Ведь это действительно так!

Добраться на остров можно из Скадовска: на теплоходе (200 грн туда-обратно), на небольшом катере (100—200 грн). Также катера ходят из Лазурного (50 грн в обе стороны). Бонус от путешествия — дельфины, которые сопровождают гостей острова целыми семьями. Переночевать можно в небольших домиках из тростника за 1000 грн. Или совершенно бесплатно — в своей палатке.

Аскания: в гости к пеликанам

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" — настоящая туристическая жемчужина не только Херсонской области, но и всей Украины. Ну где еще у нас можно увидеть свободно разгуливающих по целинной степи буйволов, бизонов, зебр и коней Пржевальского? Посмотреть на них можно из окон небольшого автомобиля в рамках экскурсии "Ретрофотосафари" (120 грн с человека). Экскурсия на автомобиле, продолжается два часа. За это время можно познакомиться с полусвободным содержанием диких животных. Для их содержания отведено 2320 гектаров.

К слову, сейчас в Аскании настоящий беби-бум — у семейства муфлонов и зебр появились малыши. А прямо на входе на территорию заповедника туристов могут удивить дикие зяблики, которые если им показать семечки подсолнуха в ладони, не побоятся сесть на нее.

Полосатая семья. Если повезет, с зебрами можно сделать фото

Хорошая новость для тех, кто любит наблюдать за птицами: в этом году в заповеднике "Аскания-Нова" разрабатывается новая орнитологическая экскурсия по Сивашскому поду (на сегодня пока еще неизвестна ее точная стоимость), и нашей группе журналистов посчастливилось ее протестировать. Лично меня, несмотря на то, что с биноклем в руках я стояла на земле прочно, все время не покидало ощущение, что летят не только те, за кем я наблюдаю, но и я сама. Наверное, потому, что от пируэтов сотен птиц голова шла кругом. Слушать рассказы сопровождающих орнитологов можно было бесконечно: в Сивашском поду обитает более 700 видов птиц, так что рассказывать есть о ком.

Особенно меня поразили два следующих факта. Несмотря на то, что птицы здесь все вольные, многие из них ведут себя как ручные и запросто разгуливают по улицам близ расположенного села Новотроицкое. А ввиду глобального потепления территорию Сивашского пода облюбовали розовые пеликаны: они любят влажный и теплый климат, который стал здесь последние годы еще более тропическим. Спрашивается: зачем еще куда-то лететь?

В день нашего приезда орнитологи насчитали их примерно 500.

"В прошлом году их было 800! — говорит Виктор Гавриленко, директор заповедника "Аскания-Нова", биолог, эколог. — Но еще не конец сезона. Думаю, число пеликанов еще увеличится".

На курорт зачастили пеликаны

Сервис для туристов: что изменится

Вскоре в каждом курортном городке Херсонщины планируется открытие единого информационного центра, где можно будет получить детальную информацию об отелях, объектах зеленого туризма, точках питания, виде досуга в данной местности, купить карту Херсонщины с подробным указанием туристических объектов и дорог, к ним ведущим, заказать экскурсии. Планируется также создание маршрутов-пакетов — в каждом предложении будет сразу несколько экскурсий, объединенных по какому-то принципу. Скажем, для женщин, любителей воды или ценителей памяток старины.

А смотреть здесь есть на что: древние храмы, курганы, крепости — их в области больше десятка. Есть и архитектурные изюминки. Например, фасады домов в городе Каховка. Особенность лепнины в том, что она сделана не из заготовок, которые затем крепятся к домам: мастера лепили красоту по свежеприготовленному гипсу прямо на фасадах, а потому ни один узор не повторяется.

В рамках экскурсий можно увидеть и нехарактерные для юга Украины явления. К примеру, горные водопады или самый большой в Европе рукотворный хвойный лес, в котором местные жители собирают белые грибы! А чего стоит Лемурийское озеро с розовой водой, которое из-за большого содержания соли называют "Мертвым морем".

Херсонщина на вкус: четыре гастроновинки

Жители Херсонщины как истые украинцы отличаются хлебосольностью, готовят вкусно, а угощают от всей души. Мы отведали несколько гастрономических новинок.

Конкурент Киевского торта

Начну с главного. В этом году у региона появилась гастрономическая визитная карточка, которая по своим вкусовым качествам запросто может конкурировать с легендарным тортом столицы. Речь идет о торте "Херсонский" (цена 800-граммового десерта — 260 грн). Его создала Анна Воскобойник, став победителем конкурса херсонских кондитеров, который проводил Департамент туризма и курортов Херсонской областной горадминистрации. Городские власти выдвигали к рецептам, кроме прочего, одно важное требование: десерт должен транспортироваться без ущерба для качества. А это, к примеру, сложно, если в торте много жирного крема: в жару он быстро портится. Соблюсти это условие Анне было просто.

"Последние годы я веду здоровый образ жизни, потому решила, что в здоровом десерте не место масляному крему: это слишком много жира. Плюс он быстро течет, потому в моем торте крем-сыр", — рассказывает кондитер.

Коржи из муки она заменила меренгой. Орехи в торте грецкие.

"Коллеги предлагали использовать арахис. Но я сразу же отмела этот совет: как по мне, херсонский торт не может не содержать местный орех — грецкий. Ну а вместо сахара в нем — южный фрукт — абрикос".

Анна подала документы на регистрацию авторства десерта. И, возможно, в скором времени кондитеры Херсона начнут производить сладкий символ курорта тоже.

Автор. Анна и ее торт-визитка. Фото: А. Воскобойник

Золотое вино

Вторая новинка — напитки семейной винодельни "Курень". До последнего времени здесь лишь выращивали виноград, притом не простой, а золотой. Дело в том, что хозяйство расположено на песчаных и каменистых грунтах. Из-за этого корни растения круглосуточно находятся в тепле — камни и песок, прогреваясь днем, греют виноград и ночью. Из-за этого ягоды вырастают не только очень сладкими, но и приобретают оттенок, похожий на драгоценный металл. Посетить винодельню можно самостоятельно — экскурсия бесплатна. А можно познакомиться с продукцией в рамках винных игр.

Они проходят в Железном Порту каждые две недели, и в них принимают участие сразу несколько виноделен, включая небольшие семейные, производящие авторские вина. Вход на игры — 450 грн с человека. Кроме дегустации и презентаций от сомелье, а также смакования ресторанных закусок, участников ждут квесты и конкурсы, за которые победители будут получать призы. Например, "Винный детектив" — туристы должны разгадать тайны тех или иных вин по "уликам", предоставленным организаторами игр. Апогей алкогольного досуга — "Авторский купаж": участники могут стать сами виноделами и создать свое авторское вино. Ближайшие винные игры пройдут 13—14 июля.

Алкогольные вечеринки. На винных играх в Железном Порту вино дегустируют вслепую. Фото: Wine Games

Мраморное мясо

Третья гастроновинка — дегустация мраморного мяса, названного так из-за очень тонких прожилок сала, что делает его не только сочнее, но и похожим на мрамор.

Порция особенной говядины с овощами и экскурсией на ферму стоит 500 грн с человека. Пока такая дегустация доступна группам туристов, но в виде исключения здесь готовы устроить ее и для нескольких человек. Договориться об этом можно с местными властями Тавричанского объединенного территориального общества. Выращивают особенных коров на государственном предприятии "Опытное хозяйство Асканийское". Особенны они тем, что в их жилах течет кровь сразу пяти видов копытных с разных уголков света, что делает буренок идеальными с гастрономической точки зрения. В частности, в них больше мышечной ткани, читай — мяса, и они неприхотливы — едят исключительно растения. Потому мраморное мясо абсолютно экологично.

Мраморное мясо — очень сочное. Фото: Н. Ионычева

Еда по-французски

В ресторанах Херсонщины можно отведать блюда винтажной кухни — приготовленные по рецептам, найденным в архивах прошлого и позапрошлого столетия — меню ресторанов в те времена печатались в газетах в качестве рекламы. Указывалось название блюда и краткий перечень продуктов, в него входящих. Мало того, многие названия писались "французским" языком, то есть слова действительно французские, но написаны кириллицей! Поди догадайся, о чем речь. "Потому для расшифровки написанного приходилось привлекать французов. Оказалось, что многие блюда в самой Франции уже канули в Лету, а в Херсоне мы им дали вторую жизнь", — не без гордости говорит автор проекта "Винтажная кухня" краевед Марина Тарасова.

Реанимация рецептов давалась херсонским поварам непросто.

"Для их воспроизведения мы перевели не один килограмм продуктов", — смеется Александр Шостак, глава херсонского филиала Ассоциации шеф-поваров юга Украины.

Участники проекта трудились над рецептами и по ночам тоже, когда стены кулинарного училища покидали студенты и педагоги, и повара могли колдовать без "зрителей". Из личного опыта скажу: ночные бдения принесли восхитительный результат. Так, ни за что не догадаться, что на тарелке карп, а не нежное мясо кролика. Вместо традиционного маринования в белом вине, для его приготовления использовалось красное. Иначе как высокой кухней не назовешь и шедевр из козьего сыра, вяленого мяса, груши и вина.

На сегодня херсонские повара восстановили 15 старинных рецептов и продолжают трудиться над остальными. Полакомиться ими можно в ресторанах, на дверях которых есть пометка "Винтажная кухня". Средняя цена одного блюда — около 130 грн.

Шедевр: груша с прошутто. Фото: Н. Ионычева

Благодарим Херсонскую ОГА, Ассоциацию журналистов и блогеров "Туристический пресс-клуб Украины" и официальный турпортал Херсонщины www.visirkherson.gov.ua

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления. Одесса, Затока, Кирилловка, Бердянск и Коблево – это одни из самых популярных курортных городов и поселков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Не только арбузы: почему стоит провести отпуск-2019 под Херсоном". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"