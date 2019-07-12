Google назвал самые популярные направления отдыха украинцев
Тройка лидеров не изменилась с прошлого года, а в первой десятке появились два новичка
Несмотря на то, что Турция не на пике популярности среди украинцев, эта страна сохранила лидерство в списке топовых заграничных направлений для отпуска у наших граждан.
Об этом сообщили "Сегодня" в пресс-службе компании Google, проанализировав поисковые запросы украинских пользователей со словами "отдых в" и "відпочинок в" за последние три месяца.
"Тройка лидеров не изменилась с прошлого года – на втором месте по популярности Египет, а на третьем – Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первой десятке два новичка: Черногория и Испания", – говорится в сообщении.
В целом десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:
- Турция.
- Египет.
- Болгария.
- Грузия.
- Кипр.
- Греция.
- Черногория.
- Хорватия.
- Тунис.
- Испания.
В компании добавили, что украинские курорты также пользуются большой популярностью, а ТОП-10 популярных направлений для отдыха в стране возглавляет Бердянск Запорожской области:
- Бердянск.
- Карпаты.
- Одесса.
- Кирилловка (Запорожская область).
- Затока (Одесская область).
- Геническ (Херсонская область).
- Лазурное (Херсонская область).
- Крым.
- Железный Порт (Херсонская область).
- Урзуф (Донецкая область).
Новости "Сегодня" сообщали, что летний отдых может принести не только удовольствие, но и проблемы со здоровьем: простуда, мелкие травмы – царапины, внезапная головная боль и расстройства желудочно-кишечного тракта. Ранее мы подсчитали, сколько стоит минимальная аптечка в отпуск, а теперь выяснили, как ударит по кошельку один день лечения за границей. Подробнее смотрите в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Google назвал самые популярные направления отдыха украинцев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отдых для любителей адреналина в Харькове: футбол в шаре и походы на байдарках
Покатушки на вейкборде обойдутся экстремалам в 150 грн, а бампербол от 1600 грн
Туристы платят 43 доллара за право пролететь вниз головой со скоростью 100 км/ч
Спуск – самый длинный в Европе и один из самых экстремальных на континенте