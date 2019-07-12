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Google назвал самые популярные направления отдыха украинцев

12 июля, 15:44

Тройка лидеров не изменилась с прошлого года, а в первой десятке появились два новичка

Фото: Pixabay

Несмотря на то, что Турция не на пике популярности среди украинцев, эта страна сохранила лидерство в списке топовых заграничных направлений для отпуска у наших граждан.

Об этом сообщили "Сегодня" в пресс-службе компании Google, проанализировав поисковые запросы украинских пользователей со словами "отдых в" и "відпочинок в" за последние три месяца.

"Тройка лидеров не изменилась с прошлого года – на втором месте по популярности Египет, а на третьем – Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первой десятке два новичка: Черногория и Испания", – говорится в сообщении.

В целом десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

  1. Турция.
  2. Египет.
  3. Болгария.
  4. Грузия.
  5. Кипр.
  6. Греция.
  7. Черногория.
  8. Хорватия.
  9. Тунис.
  10. Испания.

В компании добавили, что украинские курорты также пользуются большой популярностью, а ТОП-10 популярных направлений для отдыха в стране возглавляет Бердянск Запорожской области:

  1. Бердянск.
  2. Карпаты.
  3. Одесса.
  4. Кирилловка (Запорожская область).
  5. Затока (Одесская область).
  6. Геническ (Херсонская область).
  7. Лазурное (Херсонская область).
  8. Крым.
  9. Железный Порт (Херсонская область).
  10. Урзуф (Донецкая область).

Новости "Сегодня" сообщали, что летний отдых может принести не только удовольствие, но и проблемы со здоровьем: простуда, мелкие травмы – царапины, внезапная головная боль и расстройства желудочно-кишечного тракта. Ранее мы подсчитали, сколько стоит минимальная аптечка в отпуск, а теперь выяснили, как ударит по кошельку один день лечения за границей. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег отдых, отпуск, Google

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